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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9746974797489749>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 13:02

  stryzhko написав:
KVV написав:Як заставити його замовкнути?

В самому додатку Мій профіль/ налаштування/звуки та сигнали/ обрати бажаний режим сповіщень.

К сожалению, там только успешная/неуспешная операция. Без разделения на СЕП и карточные операции. Рекламные пуши, напоминания по оплате кредита и окончании депозита, внутри приложения не отключаются.
wig
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Повідомлень: 4874
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 13:10

  wig написав:
  stryzhko написав:
KVV написав:Як заставити його замовкнути?

В самому додатку Мій профіль/ налаштування/звуки та сигнали/ обрати бажаний режим сповіщень.

К сожалению, там только успешная/неуспешная операция. Без разделения на СЕП и карточные операции. Рекламные пуши, напоминания по оплате кредита и окончании депозита, внутри приложения не отключаются.

СЕПів в мене десяток на день, а нагадувань одне на місяць.... тому мені підходить.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 14:53

Re: Альфа-Банк

При смене курса в сенсе пропадает сенс, бо выпиливается тапка обмена валют на приличное время - прямо одни ништяки.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:37

  Прораб написав:При смене курса в сенсе пропадает сенс, бо выпиливается тапка обмена валют на приличное время - прямо одни ништяки.

Ага, тока хотел затариться по 26,79.....а дудки....уже выше :mrgreen:
lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 18:52

  lov2108 написав:
  Прораб написав:При смене курса в сенсе пропадает сенс, бо выпиливается тапка обмена валют на приличное время - прямо одни ништяки.

Ага, тока хотел затариться по 26,79.....а дудки....уже выше :mrgreen:

Кумекал переместили куда, а оно вон как оказалось. Выпиливают. Очень удобно чего тут гутарить. :twisted:
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:09

Re: Альфа-Банк

так что, мы и дальше на самообслуживании :(?
Arien
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Повідомлень: 1002
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:49

Re: Альфа-Банк

Без поддержки, какую обеспечивали девочки, банк серьезно теряет привлекательность
2XL
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Повідомлень: 3612
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:50

  Arien написав:так что, мы и дальше на самообслуживании :(?

Похоже, что остались мы таки без реальной поддержки. Только чат/контакт центр работающие по скрипту как попугаи :(
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 21:12

  Kalgan написав:
  Arien написав:так что, мы и дальше на самообслуживании :(?

Похоже, что остались мы таки без реальной поддержки. Только чат/контакт центр работающие по скрипту как попугаи :(

У папки чтобы няньчить ребетню титька еще не остросла. :mrgreen:
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 21:17

У меня сеть один из магазинов варус пробился по категории маркетплейс
REA 1109
 
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