К сожалению, там только успешная/неуспешная операция. Без разделения на СЕП и карточные операции. Рекламные пуши, напоминания по оплате кредита и окончании депозита, внутри приложения не отключаются.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 вер, 2021 13:02
К сожалению, там только успешная/неуспешная операция. Без разделения на СЕП и карточные операции. Рекламные пуши, напоминания по оплате кредита и окончании депозита, внутри приложения не отключаются.
Додано: Вів 07 вер, 2021 13:10
СЕПів в мене десяток на день, а нагадувань одне на місяць.... тому мені підходить.
Додано: Вів 07 вер, 2021 14:53
Re: Альфа-Банк
При смене курса в сенсе пропадает сенс, бо выпиливается тапка обмена валют на приличное время - прямо одни ништяки.
Додано: Вів 07 вер, 2021 15:37
Додано: Вів 07 вер, 2021 18:52
Кумекал переместили куда, а оно вон как оказалось. Выпиливают. Очень удобно чего тут гутарить.
Додано: Вів 07 вер, 2021 20:09
Re: Альфа-Банк
так что, мы и дальше на самообслуживании ?
Додано: Вів 07 вер, 2021 20:49
Re: Альфа-Банк
Без поддержки, какую обеспечивали девочки, банк серьезно теряет привлекательность
Додано: Вів 07 вер, 2021 20:50
Додано: Вів 07 вер, 2021 21:12
Додано: Вів 07 вер, 2021 21:17
У меня сеть один из магазинов варус пробился по категории маркетплейс
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