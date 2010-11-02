Alfa_Bank написав:velvet Добрий вечір! Вибачте, що відповідали сьогодні довгувато, наша вина Ми вирішили спростити процес об'єднання профілю з Київстар і зробити все замість вас. Якщо вас не цікавить користування об'єднаним профілем в Sense, то напишіть нам в особисті і ми раз і назавжди це виправимо
Как понять, что мои личные данные, которые указал банку передали Киевстар? Где видно в Сенсе?
Ми не передаємо ваші дані іншим особам, чи установам в цьому випадку, ваші дані в безпеці. Дані можемо передавати тільки у випадках, передбачених законом, наприклад, за рішенням суду. Щоб це видалити напишіть нам в особисті ваші ПІБ та номер У разі відключення профілю підключити буде не можливо повторно, ви погоджуєтесь ? передав на коллег, буде від'єднано профіль в найближчі дні Пока написал в Сенсе. Посмотрю, как удалят.
lel написав:Как понять, что мои личные данные, которые указал банку передали Киевстар? Где видно в Сенсе?
Да тут, скорее, наоборот - это киевстар сливает банку всю информацию. Хотя не исключен и "взаимовыгодный обмен". Всё это от отсутствия правосудия в стране. В какой-нибудь Америке ушлый адвокат занялся бы коллективным иском, и вжарили обоих бы по первое число. И эта отписка в договоре, которую процитировали, не помогла бы. Она бы и у нас не помогла, если бы кто-то решил всерьёз этим заняться. Только у нас нет никакого резона этим заниматься, ибо наш суд, как и государство в целом, не считает нарушение прав граждан каким-то значимым событием, на которое стоит обращать внимание. Вот если вы обоснуете и документально подтвердите величину нанесенного вам ущерба, тогда на ваши претензии ещё посмотрят (что удовлетворят - не факт). А "просто права" - были, не были, какая кому разница?