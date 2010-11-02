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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9755975697579758

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 18:28

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  lel написав:
Alfa_Bank написав:velvet Добрий вечір! Вибачте, що відповідали сьогодні довгувато, наша вина
Ми вирішили спростити процес об'єднання профілю з Київстар і зробити все замість вас. Якщо вас не цікавить користування об'єднаним профілем в Sense, то напишіть нам в особисті і ми раз і назавжди це виправимо
Как понять, что мои личные данные, которые указал банку передали Киевстар? Где видно в Сенсе?


Ми не передаємо ваші дані іншим особам, чи установам в цьому випадку, ваші дані в безпеці. Дані можемо передавати тільки у випадках, передбачених законом, наприклад, за рішенням суду. Щоб це видалити напишіть нам в особисті ваші ПІБ та номер У разі відключення профілю підключити буде не можливо повторно, ви погоджуєтесь ?
передав на коллег, буде від'єднано профіль в найближчі дні
Пока написал в Сенсе. Посмотрю, как удалят.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 19:56

  Amethyst написав:
  lov2108 написав:В мене Максімка основна картка по тратах, тому там транзакцій вагон.
З виводом горіхів взагалі немає проблем - любі суми. Бувало таке що оріхи майже у зеро виводив.

А чо не Б5+Пудра или КоКошка? 8) :lol: :lol:
А Максимка ток ситуативно -- под сосисЬки, свинные ровно на 402.5 грн :lol:

даже и близко не знаю где эти банки :D
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:16

  lel написав:Как понять, что мои личные данные, которые указал банку передали Киевстар? Где видно в Сенсе?

Да тут, скорее, наоборот - это киевстар сливает банку всю информацию. Хотя не исключен и "взаимовыгодный обмен". Всё это от отсутствия правосудия в стране. В какой-нибудь Америке ушлый адвокат занялся бы коллективным иском, и вжарили обоих бы по первое число. И эта отписка в договоре, которую процитировали, не помогла бы. Она бы и у нас не помогла, если бы кто-то решил всерьёз этим заняться. Только у нас нет никакого резона этим заниматься, ибо наш суд, как и государство в целом, не считает нарушение прав граждан каким-то значимым событием, на которое стоит обращать внимание. Вот если вы обоснуете и документально подтвердите величину нанесенного вам ущерба, тогда на ваши претензии ещё посмотрят (что удовлетворят - не факт). А "просто права" - были, не были, какая кому разница?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:23

  velvet написав:
  Amethyst написав:
  velvet написав:Ответа представителя так и не увидел
Я ПерсМену настучал. Ждюю

Маякните как будет новая инфа.

Не, не смогла отключить КС.
Грит, шо ток через Чат можно сделать :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:51

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:Не, не смогла отключить КС.
Грит, шо ток через Чат можно сделать

Причём через чат он как-то безвозвратно отключается. Утверждают что потом его уже нельзя будет подключить.
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 22:11

  velvet написав:
  Amethyst написав:Не, не смогла отключить КС.
Грит, шо ток через Чат можно сделать

Причём через чат он как-то безвозвратно отключается. Утверждают что потом его уже нельзя будет подключить.

Чудесно. Завтра попробую
Amethyst
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