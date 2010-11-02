Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:16

lel написав: Как понять, что мои личные данные, которые указал банку передали Киевстар? Где видно в Сенсе? Как понять, что мои личные данные, которые указал банку передали Киевстар? Где видно в Сенсе?

Да тут, скорее, наоборот - это киевстар сливает банку всю информацию. Хотя не исключен и "взаимовыгодный обмен". Всё это от отсутствия правосудия в стране. В какой-нибудь Америке ушлый адвокат занялся бы коллективным иском, и вжарили обоих бы по первое число. И эта отписка в договоре, которую процитировали, не помогла бы. Она бы и у нас не помогла, если бы кто-то решил всерьёз этим заняться. Только у нас нет никакого резона этим заниматься, ибо наш суд, как и государство в целом, не считает нарушение прав граждан каким-то значимым событием, на которое стоит обращать внимание. Вот если вы обоснуете и документально подтвердите величину нанесенного вам ущерба, тогда на ваши претензии ещё посмотрят (что удовлетворят - не факт). А "просто права" - были, не были, какая кому разница?