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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9756975797589759

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Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 06:14

  lov2108 написав:
  joik написав:
  lov2108 написав:Ооо, гуд, а ось і горішки за "сенсацінний бонус" насипали.....))


Тоже получил, то что и рассчитал, Альфа с этим акционным кешбеком все больше подходит к использованию...


Альфа, даєш в ящірці такий кішміш на постійній основі !!! :lol: :lol: :lol:

А в условиях по Хамелеону, разве это не прописано?
allaliu
 
Повідомлень: 228
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 06:27

  allaliu написав:
  lov2108 написав:
  lov2108 написав:Ооо, гуд, а ось і горішки за "сенсацінний бонус" насипали.....))


Тоже получил, то что и рассчитал, Альфа с этим акционным кешбеком все больше подходит к использованию...


А в условиях по Хамелеону, разве это не прописано?

Бонус как акцию анонсировали на всех картах до 30.09. На хам.оне за пополнение есть свой кб, но на других условиях.
Citizen_D
 
Повідомлень: 58
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 06:42

Сколько (шт.) можно подключить акционных рассрочек карте RED?
VetalUA
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 07:23

  VetalUA написав:Сколько (шт.) можно подключить акционных рассрочек карте RED?

По количеству ограничений нет. Ограничение только по общей сумме - сумма всех действующих рассрочек не м.б. больше кред.лима по карте
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 08:04

Re: Альфа-Банк

Так нмкто и не ответил на вопрос по акции Сенсационный бонус. Один пользователь может его получить по нескольким картам? Или 500 в руки?
allaliu
 
Повідомлень: 228
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 08:07

allaliu За кожну успішну операцію з поповнення буде нараховано кешбек у розмірі 1% від суми поповнення рахунку, але не більше 500 бонусів (на одного клієнта, а не кожний рахунок окремо) протягом одного розрахункового періоду, в незалежності від суми поповнення.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 10830
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