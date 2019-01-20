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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 вер, 2021 06:14
А в условиях по Хамелеону, разве это не прописано?
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allaliu
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Додано: Нед 12 вер, 2021 06:27
allaliu написав: lov2108 написав: lov2108 написав:
Ооо, гуд, а ось і горішки за "сенсацінний бонус" насипали.....))
Тоже получил, то что и рассчитал, Альфа с этим акционным кешбеком все больше подходит к использованию...
А в условиях по Хамелеону, разве это не прописано?
Бонус как акцию анонсировали на всех картах до 30.09. На хам.оне за пополнение есть свой кб, но на других условиях.
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Citizen_D
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Додано: Нед 12 вер, 2021 06:42
Сколько (шт.) можно подключить акционных рассрочек карте RED?
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VetalUA
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Додано: Нед 12 вер, 2021 07:23
VetalUA написав:
Сколько (шт.) можно подключить акционных рассрочек карте RED?
По количеству ограничений нет. Ограничение только по общей сумме - сумма всех действующих рассрочек не м.б. больше кред.лима по карте
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Flamingo
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Додано: Нед 12 вер, 2021 08:04
Так нмкто и не ответил на вопрос по акции Сенсационный бонус. Один пользователь может его получить по нескольким картам? Или 500 в руки?
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allaliu
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Додано: Нед 12 вер, 2021 08:07
allaliu За кожну успішну операцію з поповнення буде нараховано кешбек у розмірі 1% від суми поповнення рахунку, але не більше 500 бонусів (на одного клієнта, а не кожний рахунок окремо) протягом одного розрахункового періоду, в незалежності від суми поповнення.
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Alfa_Bank
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