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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9757975897599760

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 17:47

cohan А где написано что начисление для хамелеона по другим правилам?
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 18:41

  anikola13 написав:Что не выходные, то и проблемы с СЭП.
Сегодня не ушли опять.

Чекаю виконання СЕПу в понеділок. Альфо, вимагаю сатисфакції за втрачені двома клієнтами дні. Готовий прийняти соррібонуси горіхами Кеш'Ю.

Візьміть собі до уваги видавати повідомлення ДО відправки СЕПу про те, що чекати його виконання треба не раніше понеділка, як це реалізовано хоч би в Укрсибі, якщо ви його не спроможні обробити у вихідні. Та не забудьте надати можливість відмовитися від відправки СЕПу за таким куцим регламентом, та приберіть згадку про СЕП 23/7...
kreuz
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 19:37

Уверены что проблема именно на стороне Альфы? Пробовали пополнить тот де счет с другого банка работающего 23/7? Потому как если завтра окажется что вина была не на стороне Аллы - ваша готовность принять извинения орехами будут выглядить как минимум нелепо :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 20:20

  omb написав:cohan А где написано что начисление для хамелеона по другим правилам?


только в рекламе, но я уверен что Сенсаценный умрет а Хамелеон с пополнением останется
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 20:50

  cohan написав:только в рекламе, но я уверен что Сенсаценный умрет а Хамелеон с пополнением останется

Верить не зазорно, но даже представитель банка не может сказать что там планируется.
moveton
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  #<1 ... 9757975897599760
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