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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 вер, 2021 17:47
cohan А где написано что начисление для хамелеона по другим правилам?
Додано: Нед 12 вер, 2021 18:41
Чекаю виконання СЕПу в понеділок. Альфо, вимагаю сатисфакції за втрачені двома клієнтами дні. Готовий прийняти соррібонуси горіхами Кеш'Ю.
Візьміть собі до уваги видавати повідомлення ДО відправки СЕПу про те, що чекати його виконання треба не раніше понеділка, як це реалізовано хоч би в Укрсибі, якщо ви його не спроможні обробити у вихідні. Та не забудьте надати можливість відмовитися від відправки СЕПу за таким куцим регламентом, та приберіть згадку про СЕП 23/7...
Додано: Нед 12 вер, 2021 19:37
Уверены что проблема именно на стороне Альфы? Пробовали пополнить тот де счет с другого банка работающего 23/7? Потому как если завтра окажется что вина была не на стороне Аллы - ваша готовность принять извинения орехами будут выглядить как минимум нелепо
Додано: Нед 12 вер, 2021 20:20
Додано: Нед 12 вер, 2021 20:50
Верить не зазорно, но даже представитель банка не может сказать что там планируется.
Додано: Нед 12 вер, 2021 21:23
верить не вредно конечно, но одно дело 4 месяца каждому платить по 500 грн, а второе дело каждый месяц... но было бы супер
Додано: Нед 12 вер, 2021 21:33
Не вижу оснований для такой уверенности. Чтобы продлевать срок этой благотворительной акции даже хотя бы на месяц, как продлили по рассрочке.
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