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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 вер, 2021 17:47
cohan А где написано что начисление для хамелеона по другим правилам?
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omb
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Додано: Нед 12 вер, 2021 18:41
anikola13 написав:
Что не выходные, то и проблемы с СЭП.
Сегодня не ушли опять.
Чекаю виконання СЕПу в понеділок. Альфо
, вимагаю сатисфакції за втрачені двома клієнтами дні. Готовий прийняти соррібонуси горіхами Кеш'Ю.
Візьміть собі до уваги видавати повідомлення ДО відправки СЕПу про те, що чекати його виконання треба не раніше понеділка, як це реалізовано хоч би в Укрсибі, якщо ви його не спроможні обробити у вихідні. Та не забудьте надати можливість відмовитися від відправки СЕПу за таким куцим регламентом, та приберіть згадку про СЕП 23/7...
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Додано: Нед 12 вер, 2021 19:37
Уверены что проблема именно на стороне Альфы? Пробовали пополнить тот де счет с другого банка работающего 23/7? Потому как если завтра окажется что вина была не на стороне Аллы - ваша готовность принять извинения орехами будут выглядить как минимум нелепо
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Flamingo
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Додано: Нед 12 вер, 2021 20:20
omb написав:cohan
А где написано что начисление для хамелеона по другим правилам?
только в рекламе, но я уверен что Сенсаценный умрет а Хамелеон с пополнением останется
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cohan
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Додано: Нед 12 вер, 2021 20:50
cohan написав:
только в рекламе, но я уверен что Сенсаценный умрет а Хамелеон с пополнением останется
Верить не зазорно, но даже представитель банка не может сказать
что там планируется.
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moveton
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Додано: Нед 12 вер, 2021 21:23
cohan написав: omb написав:cohan
А где написано что начисление для хамелеона по другим правилам?
только в рекламе, но я уверен что Сенсаценный умрет а Хамелеон с пополнением останется
верить не вредно конечно, но одно дело 4 месяца каждому платить по 500 грн, а второе дело каждый месяц... но было бы супер
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omb
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Додано: Нед 12 вер, 2021 21:33
cohan написав: omb написав:cohan
А где написано что начисление для хамелеона по другим правилам?
только в рекламе, но я уверен что Сенсаценный умрет а Хамелеон с пополнением останется
Не вижу оснований для такой уверенности. Чтобы продлевать срок этой благотворительной акции даже хотя бы на месяц, как продлили по рассрочке.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 07:52
omb написав: cohan написав: omb написав:cohan
А где написано что начисление для хамелеона по другим правилам?
только в рекламе, но я уверен что Сенсаценный умрет а Хамелеон с пополнением останется
верить не вредно конечно, но одно дело 4 месяца каждому платить по 500 грн, а второе дело каждый месяц... но было бы супер
ну, во-первых, 1% от 30 000 - это 300 а не 500,
а во вторых - вы эти 30 еще потратьте...
так что ничего невозможного
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cohan
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Додано: Пон 13 вер, 2021 08:46
Зачем тратить 30к? В условиях карты ведь написано "Безкоштовне поповнення та перекази
З картки на картку в Sense або через IBAN"
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Flamingo
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Додано: Пон 13 вер, 2021 09:32
Flamingo написав:
Уверены что проблема именно на стороне Альфы? Пробовали пополнить тот де счет с другого банка работающего 23/7? Потому как если завтра окажется что вина была не на стороне Аллы - ваша готовность принять извинения орехами будут выглядить как минимум нелепо
Да, со стороны Альфы. Проверял с Аваля, приходили.
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Нед 12 вер, 2021 20:23
cohan
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