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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9758975997609761

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 10:00

Re: Альфа-Банк

Да и сейчас затык.
В 8:59 отправил на Райф и тишина. :(
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 10:07

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Ми вирішили спростити процес об'єднання профілю з Київстар і зробити все замість вас.


Т.е., если есть зарегестрированный на меня Киевстар и я не клиент Альфы, но хочу поставить Сенс на номер другого оператора, чтобы подать заявку, например, на хамелеона, то я не смогу этого сделать, поскольку профиль Сенс уже объеденён с Киевстаром?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 10:10

На хам-он реально платить 0.01% за все платежи через пос-терминалы + онлайн покупки (коммуналь) и не погашать основную сумму?
demichh
 
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