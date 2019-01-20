Да и сейчас затык.
В 8:59 отправил на Райф и тишина.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 вер, 2021 10:00
Re: Альфа-Банк
Да и сейчас затык.
В 8:59 отправил на Райф и тишина.
Додано: Пон 13 вер, 2021 10:07
Re: Альфа-Банк
Т.е., если есть зарегестрированный на меня Киевстар и я не клиент Альфы, но хочу поставить Сенс на номер другого оператора, чтобы подать заявку, например, на хамелеона, то я не смогу этого сделать, поскольку профиль Сенс уже объеденён с Киевстаром?
Додано: Пон 13 вер, 2021 10:10
На хам-он реально платить 0.01% за все платежи через пос-терминалы + онлайн покупки (коммуналь) и не погашать основную сумму?
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