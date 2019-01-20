Где вы взяли ОМП 50 грн. Откройте любую рекламную ссылку хам.она если вам сложно осилить тарифы. Там в частности есть такое "Минимум 10% от суммы задолженности — обязательный ежемесячный платёж." То есть при долге 30000 ОМП будет 3000. И да %% алла вам посчитает сама, включит в ОМП и напишет до какого числа и сколько надо внести чтобы остаться в грейсе. Но меньше чем 10% от суммы долга вносить не получится по любому. Иначе вылет из грейса[/quote] Якщо не сплатити мінімальний платіж, то ви все одно залишаєтесь в пільговому періоді на покупки. Перерахунку, як по іншим кредитним карткам не буде на стандартну ставку. Єдине що буде - штрафи за прострочений платіж (в період карантину їх не нараховуємо) і на суму простроченого платежу буде нараховуватись 37% річних. Наприклад борг у вас 10к, ОМП 1к, його не вносите і тоді на 1к простроченого платежу кожного дня буде нараховуватись 37% річних. 1к*37%/360= відсотки за один день простроченого платежу.
Alfa_Bank написав:Якщо не сплатити мінімальний платіж, то ви все одно залишаєтесь в пільговому періоді на покупки. Перерахунку, як по іншим кредитним карткам не буде на стандартну ставку. Єдине що буде - штрафи за прострочений платіж (в період карантину їх не нараховуємо) і на суму простроченого платежу буде нараховуватись 37% річних. Наприклад борг у вас 10к, ОМП 1к, його не вносите і тоді на 1к простроченого платежу кожного дня буде нараховуватись 37% річних. 1к*37%/360= відсотки за один день простроченого платежу.
Та ладно... а карантин у вас как считается, по указу президента?
Alfa_Bank написав:Якщо не сплатити мінімальний платіж, то ви все одно залишаєтесь в пільговому періоді на покупки. Перерахунку, як по іншим кредитним карткам не буде на стандартну ставку. Єдине що буде - штрафи за прострочений платіж (в період карантину їх не нараховуємо) і на суму простроченого платежу буде нараховуватись 37% річних. Наприклад борг у вас 10к, ОМП 1к, його не вносите і тоді на 1к простроченого платежу кожного дня буде нараховуватись 37% річних. 1к*37%/360= відсотки за один день простроченого платежу.
Та ладно... а карантин у вас как считается, по указу президента?
Закон про штрафи, а не про відсотки. У всіх банках вони залишилися і ми ту не виключення.