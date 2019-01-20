Где вы взяли ОМП 50 грн. Откройте любую рекламную ссылку хам.она если вам сложно осилить тарифы. Там в частности есть такое "Минимум 10% от суммы задолженности — обязательный ежемесячный платёж." То есть при долге 30000 ОМП будет 3000. И да %% алла вам посчитает сама, включит в ОМП и напишет до какого числа и сколько надо внести чтобы остаться в грейсе. Но меньше чем 10% от суммы долга вносить не получится по любому. Иначе вылет из грейса[/quote] Якщо не сплатити мінімальний платіж, то ви все одно залишаєтесь в пільговому періоді на покупки. Перерахунку, як по іншим кредитним карткам не буде на стандартну ставку. Єдине що буде - штрафи за прострочений платіж (в період карантину їх не нараховуємо) і на суму простроченого платежу буде нараховуватись 37% річних. Наприклад борг у вас 10к, ОМП 1к, його не вносите і тоді на 1к простроченого платежу кожного дня буде нараховуватись 37% річних. 1к*37%/360= відсотки за один день простроченого платежу.
Alfa_Bank написав:Якщо не сплатити мінімальний платіж, то ви все одно залишаєтесь в пільговому періоді на покупки. Перерахунку, як по іншим кредитним карткам не буде на стандартну ставку. Єдине що буде - штрафи за прострочений платіж (в період карантину їх не нараховуємо) і на суму простроченого платежу буде нараховуватись 37% річних. Наприклад борг у вас 10к, ОМП 1к, його не вносите і тоді на 1к простроченого платежу кожного дня буде нараховуватись 37% річних. 1к*37%/360= відсотки за один день простроченого платежу.
Та ладно... а карантин у вас как считается, по указу президента?
Alfa_Bank написав:Якщо не сплатити мінімальний платіж, то ви все одно залишаєтесь в пільговому періоді на покупки. Перерахунку, як по іншим кредитним карткам не буде на стандартну ставку. Єдине що буде - штрафи за прострочений платіж (в період карантину їх не нараховуємо) і на суму простроченого платежу буде нараховуватись 37% річних. Наприклад борг у вас 10к, ОМП 1к, його не вносите і тоді на 1к простроченого платежу кожного дня буде нараховуватись 37% річних. 1к*37%/360= відсотки за один день простроченого платежу.
Та ладно... а карантин у вас как считается, по указу президента?
Закон про штрафи, а не про відсотки. У всіх банках вони залишилися і ми ту не виключення.
Flamingo написав:Зачем тратить 30к? В условиях карты ведь написано "Безкоштовне поповнення та перекази З картки на картку в Sense або через IBAN"
ну так в условиях и про Сенсаценный написано что он до 30.09
мы же говорим о после 30.09, про после еще ничего не написано
Сенсационный бонус является срочной акцией, условия пополнения и перечисления денег с карты - являются тарифом. Да тариф может быть пересмотрен. Но что произойдет вероятнее - прекращение такции в связи с истечением ее срока или пересмотр действующего тарифа с этой же даты?
Citizen_D написав:На хам.оне за пополнение есть свой кб, но на других условиях.
Можно подробнее? Я думал, условия одни для всех карт.
Я имел ввиду это: Окрім умов, визначених абзацом першим цього пункту Правил, держателям платіжних карток «Caméléon» бонуси не нараховуються, якщо за календарний місяць до кожного розрахункового періоду, вказаного в п. 4.4. Правил, Учасник користувався встановленою на картку «Caméléon» кредитною лінією. На других кредитках такого ограничения нет.
Citizen_D написав:На других кредитках такого ограничения нет.
"3.1. Акційні умови поширюються на клієнтів Банку, які в сукупності відповідають наступним умовам: - є держателями платіжних карток «Caméléon» та карток в рамках пакетів послуг «White», «Black», «Graphite», «Ultra», «Comfort», «Platinum Black», «Platinum Black+», емітованих на підставі відповідного договору, укладеного з Банком, згідно умов якого клієнтом була отримана картка; ... 3.2.Не приймають участь в Акції: 3.2.1. кредитні картки емітовані на підставі відповідного договору банківського обслуговування, укладеного з Банком: «Red», «Red Cash», «Альфа Travel», «Максимум», «Максимум готівка», «Все просто»"
Что не поспоришь, действительно, на других кредитках ограничения нет, но в первую очередь потому, что других кредиток, а не чистых дебетовок, принимающих участие в акции, тоже нет.