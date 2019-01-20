RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9760976197629763>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 11:56

Где вы взяли ОМП 50 грн. Откройте любую рекламную ссылку хам.она если вам сложно осилить тарифы. Там в частности есть такое "Минимум 10% от суммы задолженности — обязательный ежемесячный платёж." То есть при долге 30000 ОМП будет 3000. И да %% алла вам посчитает сама, включит в ОМП и напишет до какого числа и сколько надо внести чтобы остаться в грейсе. Но меньше чем 10% от суммы долга вносить не получится по любому. Иначе вылет из грейса[/quote]
Якщо не сплатити мінімальний платіж, то ви все одно залишаєтесь в пільговому періоді на покупки. Перерахунку, як по іншим кредитним карткам не буде на стандартну ставку. Єдине що буде - штрафи за прострочений платіж (в період карантину їх не нараховуємо) і на суму простроченого платежу буде нараховуватись 37% річних. Наприклад борг у вас 10к, ОМП 1к, його не вносите і тоді на 1к простроченого платежу кожного дня буде нараховуватись 37% річних. 1к*37%/360= відсотки за один день простроченого платежу.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10835
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1098 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 11:57

  demichh написав:
  Flamingo написав:
  demichh написав:На хам-он реально платить 0.01% за все платежи через пос-терминалы + онлайн покупки (коммуналь) и не погашать основную сумму?

Если ежемесячно платить ОМП - то да, если не платить - то нет

А ОМП погашает тело кредита или это скрытые проценты за пользование 0.01+50 грн. (омп) в месяц?

ОМП(обов'язковий мінімальний платіж) - це частина від суми боргу, яку треба погасити, щоб не було просрочки. Коли погашаєте мінімальний платіж, то на суму погашення зменшиться і загальний борг
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10835
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1098 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 15:21

  Alfa_Bank написав:Якщо не сплатити мінімальний платіж, то ви все одно залишаєтесь в пільговому періоді на покупки. Перерахунку, як по іншим кредитним карткам не буде на стандартну ставку. Єдине що буде - штрафи за прострочений платіж (в період карантину їх не нараховуємо) і на суму простроченого платежу буде нараховуватись 37% річних. Наприклад борг у вас 10к, ОМП 1к, його не вносите і тоді на 1к простроченого платежу кожного дня буде нараховуватись 37% річних. 1к*37%/360= відсотки за один день простроченого платежу.

Та ладно... а карантин у вас как считается, по указу президента?
Stringer
 
Повідомлень: 11561
З нами з: 23.01.13
Подякував: 336 раз.
Подякували: 1621 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 15:46

  Stringer написав:
  Alfa_Bank написав:Якщо не сплатити мінімальний платіж, то ви все одно залишаєтесь в пільговому періоді на покупки. Перерахунку, як по іншим кредитним карткам не буде на стандартну ставку. Єдине що буде - штрафи за прострочений платіж (в період карантину їх не нараховуємо) і на суму простроченого платежу буде нараховуватись 37% річних. Наприклад борг у вас 10к, ОМП 1к, його не вносите і тоді на 1к простроченого платежу кожного дня буде нараховуватись 37% річних. 1к*37%/360= відсотки за один день простроченого платежу.

Та ладно... а карантин у вас как считается, по указу президента?

Закон про штрафи, а не про відсотки. У всіх банках вони залишилися і ми ту не виключення.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10835
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1098 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 15:58

  Flamingo написав:Зачем тратить 30к? В условиях карты ведь написано "Безкоштовне поповнення та перекази
З картки на картку в Sense або через IBAN"


ну так в условиях и про Сенсаценный написано что он до 30.09 :mrgreen:

мы же говорим о после 30.09, про после еще ничего не написано
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2458
З нами з: 27.09.19
Подякував: 81 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 16:31

Alfa_Bank Подскажите, штрафы за просрочку сейчас начисляются или нет, то есть сейчас действуют карантинные льготы?
Bosstone
 
Повідомлень: 1961
З нами з: 21.04.10
Подякував: 697 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 16:56

  Bosstone написав:Alfa_Bank Подскажите, штрафы за просрочку сейчас начисляются или нет, то есть сейчас действуют карантинные льготы?

До 30/10 штрафи не нараховуються
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10835
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1098 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:10

  cohan написав:
  Flamingo написав:Зачем тратить 30к? В условиях карты ведь написано "Безкоштовне поповнення та перекази
З картки на картку в Sense або через IBAN"


ну так в условиях и про Сенсаценный написано что он до 30.09 :mrgreen:

мы же говорим о после 30.09, про после еще ничего не написано

Сенсационный бонус является срочной акцией, условия пополнения и перечисления денег с карты - являются тарифом. Да тариф может быть пересмотрен. Но что произойдет вероятнее - прекращение такции в связи с истечением ее срока или пересмотр действующего тарифа с этой же даты?
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6898
З нами з: 20.03.15
Подякував: 108 раз.
Подякували: 1889 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 18:21

  Bosstone написав:
  Citizen_D написав:На хам.оне за пополнение есть свой кб, но на других условиях.

Можно подробнее? Я думал, условия одни для всех карт.

Я имел ввиду это:
Окрім умов, визначених абзацом першим цього пункту Правил, держателям платіжних карток «Caméléon» бонуси не нараховуються, якщо за календарний місяць до кожного розрахункового періоду, вказаного в п. 4.4. Правил, Учасник користувався встановленою на картку «Caméléon» кредитною лінією.
На других кредитках такого ограничения нет.
Citizen_D
 
Повідомлень: 59
З нами з: 14.03.20
Подякував: 44 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 18:44

  Citizen_D написав:На других кредитках такого ограничения нет.

"3.1. Акційні умови поширюються на клієнтів Банку, які в сукупності відповідають наступним умовам:
- є держателями платіжних карток «Caméléon» та карток в рамках пакетів послуг «White», «Black», «Graphite», «Ultra», «Comfort», «Platinum Black», «Platinum Black+», емітованих на підставі відповідного договору, укладеного з Банком, згідно умов якого клієнтом була отримана картка;
...
3.2.Не приймають участь в Акції:
3.2.1. кредитні картки емітовані на підставі відповідного договору банківського обслуговування, укладеного з Банком: «Red», «Red Cash», «Альфа Travel», «Максимум», «Максимум готівка», «Все просто»"

Что не поспоришь, действительно, на других кредитках ограничения нет, но в первую очередь потому, что других кредиток, а не чистых дебетовок, принимающих участие в акции, тоже нет.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1114
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9760976197629763>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wig, Кочевник і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6900 1603617
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 вер, 2021 18:48
uaprofi
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4962, 4963, 4964
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49630 6697295
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 вер, 2021 16:51
mustbe
Банк Восток 1 ... 69, 70, 71
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
701 508561
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 вер, 2021 12:59
Oktawa

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97624)
13.09.2021 20:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.