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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9760976197629763

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 18:53

кто уже получил Хамелеона - поделитесь как впечатление?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 18:59

а кто знает у Аллы если за кешью выиграть 1 млн, Яблоко или 1000 бонусов.
то призы автоматически падают на счёт закрепляються за победителем или нужно успеть принять телефонный звонок в рабочее время что бы получить приз или ещё какие квесты происходят?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:00

  uaprofi написав:кто уже получил Хамелеона - поделитесь как впечатление?

Чуток глаза напрягаются от малинового цвета :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:11

  Amethyst написав:
  uaprofi написав:кто уже получил Хамелеона - поделитесь как впечатление?

Чуток глаза напрягаются от малинового цвета :lol:


ну это терпимо.

если не секрет КЛ сколько налили?
uaprofi
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  #<1 ... 9760976197629763
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