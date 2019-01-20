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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 вер, 2021 18:53
кто уже получил Хамелеона - поделитесь как впечатление?
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Додано: Пон 13 вер, 2021 18:59
а кто знает у Аллы если за кешью выиграть 1 млн, Яблоко или 1000 бонусов.
то призы автоматически падают на счёт закрепляються за победителем или нужно успеть принять телефонный звонок в рабочее время что бы получить приз или ещё какие квесты происходят?
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Додано: Пон 13 вер, 2021 19:11
Amethyst написав: uaprofi написав:
кто уже получил Хамелеона - поделитесь как впечатление?
Чуток глаза напрягаются от малинового цвета
ну это терпимо.
если не секрет КЛ сколько налили?
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