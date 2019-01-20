Додано: Пон 13 вер, 2021 20:56

я сегодня попробовал второй раз регнуться (первый долго игрался, но ничего не получилось). прошел значит квест с фотами паспорта (крайне неудобно сделано), на фотках уже меня с паспортом все сломалось, фотка долго не грузилась, оператор говорит давайте я вас на другого оператора переключу чтобы все сначала (!!!) не начинать, я согласился, потом появилось типа иконка нового подключения, потом, все зависло и в итоге пробую зайти с продолжением, потребовало сначала инн, после все висит на окне - выполняется обработка документов (это займет меньше минуты), но где-то минут через 10 сбрасывается с текстом "что-то пошло не так", повторить?



не знаю когда еще соберу сил на следующую попытку, пойду видно на моно тратиться, там все как часы хоть работает) честно говоря очень тупо эта процедура сделана, если все так в банке устроено, то может и к лучшему что не пройдено)