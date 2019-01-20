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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 вер, 2021 18:59
а кто знает у Аллы если за кешью выиграть 1 млн, Яблоко или 1000 бонусов.
то призы автоматически падают на счёт закрепляються за победителем или нужно успеть принять телефонный звонок в рабочее время что бы получить приз или ещё какие квесты происходят?
Додано: Пон 13 вер, 2021 19:00
Додано: Пон 13 вер, 2021 19:11
Додано: Пон 13 вер, 2021 19:39
Додано: Пон 13 вер, 2021 20:36
Re: Альфа-Банк
Я отримував через київстар і дію (закордонний паспорт), думав що буде гірше. Майже не глючило) Спочатку запропонували ліміт 5 тис., а після дзвінка і розпитувань оператора збільшили до 25 тис. Все оформлення тривало десь 10-15 хв. Сьогодні отримав категорії кешбеку - нічого цікавого.
Ніколи клієнтом альфи не був, а в застосунку пише що я з ними вже 3 роки.
Востаннє редагувалось Пансер в Пон 13 вер, 2021 21:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 13 вер, 2021 20:56
Re: Альфа-Банк
я сегодня попробовал второй раз регнуться (первый долго игрался, но ничего не получилось). прошел значит квест с фотами паспорта (крайне неудобно сделано), на фотках уже меня с паспортом все сломалось, фотка долго не грузилась, оператор говорит давайте я вас на другого оператора переключу чтобы все сначала (!!!) не начинать, я согласился, потом появилось типа иконка нового подключения, потом, все зависло и в итоге пробую зайти с продолжением, потребовало сначала инн, после все висит на окне - выполняется обработка документов (это займет меньше минуты), но где-то минут через 10 сбрасывается с текстом "что-то пошло не так", повторить?
не знаю когда еще соберу сил на следующую попытку, пойду видно на моно тратиться, там все как часы хоть работает) честно говоря очень тупо эта процедура сделана, если все так в банке устроено, то может и к лучшему что не пройдено)
Додано: Пон 13 вер, 2021 21:17
Starter
СЕНС очень чувствителен к качеству интернета... Надеюсь у Вас не 4G?
P.S. Наибольший квест - 20 календарных дней .
Додано: Пон 13 вер, 2021 21:28
Re: Альфа-Банк
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