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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9760976197629763

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 18:53

кто уже получил Хамелеона - поделитесь как впечатление?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 18:59

а кто знает у Аллы если за кешью выиграть 1 млн, Яблоко или 1000 бонусов.
то призы автоматически падают на счёт закрепляються за победителем или нужно успеть принять телефонный звонок в рабочее время что бы получить приз или ещё какие квесты происходят?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:00

  uaprofi написав:кто уже получил Хамелеона - поделитесь как впечатление?

Чуток глаза напрягаются от малинового цвета :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:11

  Amethyst написав:
  uaprofi написав:кто уже получил Хамелеона - поделитесь как впечатление?

Чуток глаза напрягаются от малинового цвета :lol:


ну это терпимо.

если не секрет КЛ сколько налили?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:39

  uaprofi написав:кто уже получил Хамелеона - поделитесь как впечатление?


Нету абонки, 5,5% на остаток. Есть в Сенсе глюки, правда... Но все довольно сносно. 4-ре Акка - всем дали по 10к КЛ.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 20:36

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:кто уже получил Хамелеона - поделитесь как впечатление?


Я отримував через київстар і дію (закордонний паспорт), думав що буде гірше. Майже не глючило) Спочатку запропонували ліміт 5 тис., а після дзвінка і розпитувань оператора збільшили до 25 тис. Все оформлення тривало десь 10-15 хв. Сьогодні отримав категорії кешбеку - нічого цікавого.
Ніколи клієнтом альфи не був, а в застосунку пише що я з ними вже 3 роки.
Востаннє редагувалось Пансер в Пон 13 вер, 2021 21:03, всього редагувалось 1 раз.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 20:56

Re: Альфа-Банк

я сегодня попробовал второй раз регнуться (первый долго игрался, но ничего не получилось). прошел значит квест с фотами паспорта (крайне неудобно сделано), на фотках уже меня с паспортом все сломалось, фотка долго не грузилась, оператор говорит давайте я вас на другого оператора переключу чтобы все сначала (!!!) не начинать, я согласился, потом появилось типа иконка нового подключения, потом, все зависло и в итоге пробую зайти с продолжением, потребовало сначала инн, после все висит на окне - выполняется обработка документов (это займет меньше минуты), но где-то минут через 10 сбрасывается с текстом "что-то пошло не так", повторить?

не знаю когда еще соберу сил на следующую попытку, пойду видно на моно тратиться, там все как часы хоть работает) честно говоря очень тупо эта процедура сделана, если все так в банке устроено, то может и к лучшему что не пройдено)
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 21:17

Starter
СЕНС очень чувствителен к качеству интернета... Надеюсь у Вас не 4G?

P.S. Наибольший квест - 20 календарных дней :wink: .
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 21:28

Re: Альфа-Банк

  jay2004 написав:Надеюсь у Вас не 4G?

обычный wifi на 50м, по крайней мере с оператором до самого конца можно было говорить, пока она не отказалась от меня)

не знаю знают ли альфачи, что еще в далеком 2017 монобанка создали нормально работающий пример, как можно в банке удаленно регаться.
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  #<1 ... 9760976197629763
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