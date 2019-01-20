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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 вер, 2021 22:18
Пансер написав:
Ніколи клієнтом альфи не був, а в застосунку пише що я з ними вже 3 роки
карту раньше не пробовали получать? может они считают оттуда?)
когда-то пробовал получить кредитку на самую минимальную сумму - не дали) пяти-шестизначные клиенты им видно не нужны)
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Додано: Пон 13 вер, 2021 23:12
Kalgan написав:
А номер телефона, на который регистрировались все эти три года был ваш или купили недавно ?
Мій вже дуже давно
Starter написав:
карту раньше не пробовали получать? может они считают оттуда?)
Ніколи не намагався, але колись телефонували з банку і самі пропонували стати їхнім клієнтом.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 23:34
Пансер написав: Kalgan написав:
А номер телефона, на который регистрировались все эти три года был ваш или купили недавно ?
Мій вже дуже давно
Starter написав:
карту раньше не пробовали получать? может они считают оттуда?)
Ніколи не намагався, але колись телефонували з банку і самі пропонували стати їхнім клієнтом.
И с UniCredit / УкрСоцБанк тоже никогда дел не имели ?
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