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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 вер, 2021 22:18
Пансер написав:
Ніколи клієнтом альфи не був, а в застосунку пише що я з ними вже 3 роки
карту раньше не пробовали получать? может они считают оттуда?)
когда-то пробовал получить кредитку на самую минимальную сумму - не дали) пяти-шестизначные клиенты им видно не нужны)
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Додано: Пон 13 вер, 2021 23:12
Kalgan написав:
А номер телефона, на который регистрировались все эти три года был ваш или купили недавно ?
Мій вже дуже давно
Starter написав:
карту раньше не пробовали получать? может они считают оттуда?)
Ніколи не намагався, але колись телефонували з банку і самі пропонували стати їхнім клієнтом.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 23:34
Пансер написав: Kalgan написав:
А номер телефона, на который регистрировались все эти три года был ваш или купили недавно ?
Мій вже дуже давно
Starter написав:
карту раньше не пробовали получать? может они считают оттуда?)
Ніколи не намагався, але колись телефонували з банку і самі пропонували стати їхнім клієнтом.
И с UniCredit / УкрСоцБанк тоже никогда дел не имели ?
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Kalgan
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Додано: Вів 14 вер, 2021 05:15
anikola13 написав: Flamingo написав:
Уверены что проблема именно на стороне Альфы? Пробовали пополнить тот де счет с другого банка работающего 23/7? Потому как если завтра окажется что вина была не на стороне Аллы - ваша готовность принять извинения орехами будут выглядить как минимум нелепо
Да, со стороны Альфы. Проверял с Аваля, приходили.
Хотелось бы получит комментарии от оф.представителя. Почему это происходит?
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anikola13
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Додано: Вів 14 вер, 2021 08:59
При оплате ГИВЦ через Снес нет проблем?
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freelanc
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Додано: Вів 14 вер, 2021 09:00
Kalgan написав:
УкрСоцБанк тоже никогда дел не имели ?
був клієнтом у 2011
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Пансер
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Додано: Вів 14 вер, 2021 09:06
freelanc написав:
При оплате ГИВЦ через Снес нет проблем?
а смысл? (с)
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cohan
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Додано: Вів 14 вер, 2021 09:11
Пансер написав: Kalgan написав:
УкрСоцБанк тоже никогда дел не имели ?
був клієнтом у 2011
вроде в 2019 алльфа купила УкрСоцБанк
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Kalgan
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