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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9761976297639764

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 22:18

Re: Альфа-Банк

  Пансер написав:Ніколи клієнтом альфи не був, а в застосунку пише що я з ними вже 3 роки

карту раньше не пробовали получать? может они считают оттуда?)

когда-то пробовал получить кредитку на самую минимальную сумму - не дали) пяти-шестизначные клиенты им видно не нужны)
Starter
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 23:12

Re: Альфа-Банк

  Kalgan написав:А номер телефона, на который регистрировались все эти три года был ваш или купили недавно ?

Мій вже дуже давно

  Starter написав:карту раньше не пробовали получать? может они считают оттуда?)

Ніколи не намагався, але колись телефонували з банку і самі пропонували стати їхнім клієнтом.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 23:34

  Пансер написав:
  Kalgan написав:А номер телефона, на который регистрировались все эти три года был ваш или купили недавно ?

Мій вже дуже давно

  Starter написав:карту раньше не пробовали получать? может они считают оттуда?)

Ніколи не намагався, але колись телефонували з банку і самі пропонували стати їхнім клієнтом.

И с UniCredit / УкрСоцБанк тоже никогда дел не имели ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 05:15

  anikola13 написав:
  Flamingo написав:Уверены что проблема именно на стороне Альфы? Пробовали пополнить тот де счет с другого банка работающего 23/7? Потому как если завтра окажется что вина была не на стороне Аллы - ваша готовность принять извинения орехами будут выглядить как минимум нелепо :(

Да, со стороны Альфы. Проверял с Аваля, приходили.

Хотелось бы получит комментарии от оф.представителя. Почему это происходит?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 08:59

При оплате ГИВЦ через Снес нет проблем?
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 09:00

Re: Альфа-Банк

  Kalgan написав:УкрСоцБанк тоже никогда дел не имели ?

був клієнтом у 2011
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 09:06

  freelanc написав:При оплате ГИВЦ через Снес нет проблем?


а смысл? (с)
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 09:11

  Пансер написав:
  Kalgan написав:УкрСоцБанк тоже никогда дел не имели ?

був клієнтом у 2011

вроде в 2019 алльфа купила УкрСоцБанк
Kalgan
 
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