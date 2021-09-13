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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 вер, 2021 13:10
Amid написав: Alfa_Bank написав:
Ми вирішили спростити процес об'єднання профілю з Київстар і зробити все замість вас.
Т.е., если есть зарегестрированный на меня Киевстар и я не клиент Альфы, но хочу поставить Сенс на номер другого оператора, чтобы подать заявку, например, на хамелеона, то я не смогу этого сделать, поскольку профиль Сенс уже объеденён с Киевстаром?
Так уважаемый Alfa_Bank
подскажет, смогу ли я, не клиент банка, зарегестрироваться в СЕНСе НЕ на Киевстар, если мой номер Киевстар (зарегестрированный на мой паспорт) автоматически объединён с Сенсом? Не возникнет ли конфликт - паспорт один, а номеров СЕНСа два?
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Amid
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Додано: Вів 14 вер, 2021 13:26
Amid, всё должно пройти успешно. Банк связал Sense с профилем Киевстар, если номер Киевстар в Альфе установлен в качестве финансового.
А у тебя финансовый номер будет не Киевстар
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MASolomko
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Додано: Вів 14 вер, 2021 14:45
Amid Так, зможете. Якщо у вас буде фінансовий номер не Київстар, то просто зможете оформити картку без об'єднання профілю з Київстаром
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 14 вер, 2021 15:26
Человек был клиентом Альфы и был зарегистрирован в МАБе, но сейчас нет никаких открытых счетов. Может ли этот человек зарегистрироваться в Сенс и привязать профиль Киевстар?
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freelanc
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Вів 14 вер, 2021 14:33
cohan
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