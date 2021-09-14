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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9762976397649765

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 13:10

  Amid написав:
  Alfa_Bank написав:Ми вирішили спростити процес об'єднання профілю з Київстар і зробити все замість вас.


Т.е., если есть зарегестрированный на меня Киевстар и я не клиент Альфы, но хочу поставить Сенс на номер другого оператора, чтобы подать заявку, например, на хамелеона, то я не смогу этого сделать, поскольку профиль Сенс уже объеденён с Киевстаром?


Так уважаемый Alfa_Bank подскажет, смогу ли я, не клиент банка, зарегестрироваться в СЕНСе НЕ на Киевстар, если мой номер Киевстар (зарегестрированный на мой паспорт) автоматически объединён с Сенсом? Не возникнет ли конфликт - паспорт один, а номеров СЕНСа два?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 13:26

Re: Альфа-Банк

Amid, всё должно пройти успешно. Банк связал Sense с профилем Киевстар, если номер Киевстар в Альфе установлен в качестве финансового.

А у тебя финансовый номер будет не Киевстар :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 14:45

Amid Так, зможете. Якщо у вас буде фінансовий номер не Київстар, то просто зможете оформити картку без об'єднання профілю з Київстаром
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 15:26

Человек был клиентом Альфы и был зарегистрирован в МАБе, но сейчас нет никаких открытых счетов. Может ли этот человек зарегистрироваться в Сенс и привязать профиль Киевстар?
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 15:56

Alfa_Bank
Вітаю!

Вибачте, а моє питання (viewtopic.php?p=5296082#p5296082) просто пройшло повз Вашу увагу чи є інша причина його ігнорувати?

Насправді ж, питання не про 5 копійок, тому я все ще чекаю реакції від Вас та пояснення, чому так сталося...
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:21

kreuz Перевіряємо зараз інформацію. Відпишемо вам трохи пізніше
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 18:16

Re: Альфа-Банк

а у нас появился терминал easypay с авторизацией до 30 к и считыванием номера карты с первого раза ! наконец-то )
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 21:57

Arien
дійсно можна закинути в нього до 30к за один підхід?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 22:58

С пятницы ставки по вкладам в гривне на 0.5% вверх.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 22:59

  KVV написав:Arien
дійсно можна закинути в нього до 30к за один підхід?


29999 заявлено, я закинула за раз 10к, во второй подход терминал отобразил 19999
думаю, все ок.

удобно, конечно, это проделывать в АТМ Альфы, там можно засунуть всю пачку, а не медитировать около терминала покупюрно, но отделений немного, а easypay на каждом углу. Так что, хорошо, что наконец-то сделали, а то приходилось гонять через моновскую карту.
Arien
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  #<1 ... 9762976397649765
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