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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 вер, 2021 05:40
Шкода що по долару без змін
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Ukrainian
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Додано: Сер 15 вер, 2021 10:18
Arien написав:
но отделений немного, а easypay на каждом углу
граю на карті на якій загружені тільки ІВОХи, тумби ПБ, зрідка Сіті24, а Ізі то взагалі як пасхалка
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KVV
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Додано: Сер 15 вер, 2021 10:58
Ukrainian написав:
Шкода що по долару без змін
По короткострокових і не буде змін.
А ті що на 5 років, то були раніше під 5%, наче норм як для сьогодення.
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lov2108
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Додано: Сер 15 вер, 2021 11:00
Цікаво чи по мобільному збільшать.
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lov2108
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Додано: Сер 15 вер, 2021 11:35
kreuz Від нас СЕП було відправлено 11/09
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Alfa_Bank
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