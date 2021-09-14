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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9763976497659766

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 05:40


Шкода що по долару без змін
Ukrainian
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Повідомлень: 10103
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Подякували: 690 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:18

  Arien написав: но отделений немного, а easypay на каждом углу

граю на карті на якій загружені тільки ІВОХи, тумби ПБ, зрідка Сіті24, а Ізі то взагалі як пасхалка :lol:
KVV
 
Повідомлень: 921
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Подякував: 37 раз.
Подякували: 114 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:58

  Ukrainian написав:

Шкода що по долару без змін


По короткострокових і не буде змін.
А ті що на 5 років, то були раніше під 5%, наче норм як для сьогодення.
lov2108
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Повідомлень: 2272
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Подякував: 46 раз.
Подякували: 108 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 11:00


Цікаво чи по мобільному збільшать.
lov2108
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Повідомлень: 2272
З нами з: 26.02.09
Подякував: 46 раз.
Подякували: 108 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 11:35

kreuz Від нас СЕП було відправлено 11/09
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10838
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Подякував: 125 раз.
Подякували: 1098 раз.
 
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  #<1 ... 9763976497659766
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