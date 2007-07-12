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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 вер, 2021 05:40
Шкода що по долару без змін
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Ukrainian
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Додано: Сер 15 вер, 2021 10:18
Arien написав:
но отделений немного, а easypay на каждом углу
граю на карті на якій загружені тільки ІВОХи, тумби ПБ, зрідка Сіті24, а Ізі то взагалі як пасхалка
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KVV
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Додано: Сер 15 вер, 2021 10:58
Ukrainian написав:
Шкода що по долару без змін
По короткострокових і не буде змін.
А ті що на 5 років, то були раніше під 5%, наче норм як для сьогодення.
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lov2108
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Додано: Сер 15 вер, 2021 11:00
Цікаво чи по мобільному збільшать.
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lov2108
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Додано: Сер 15 вер, 2021 11:35
kreuz Від нас СЕП було відправлено 11/09
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 15 вер, 2021 13:37
Доброго дня, підскажіть, які умови треба виконати власнику карти тревел, щоб відвідати бізнес зал. Раніше пам ятаю, треба було якусь суму витрачати.
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ukr0014959
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Додано: Сер 15 вер, 2021 13:50
підкажіть стосовно бонусів за поповнення для хамелеона. Бонус на постійній основі, чи тимчасова акція яка закінчується у вересні (як і для інших карток)
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Sain_повернувся
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Додано: Сер 15 вер, 2021 13:52
freelanc написав:
Человек был клиентом Альфы и был зарегистрирован в МАБе, но сейчас нет никаких открытых счетов. Может ли этот человек зарегистрироваться в Сенс и привязать профиль Киевстар?
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freelanc
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Додано: Сер 15 вер, 2021 13:55
Sain_повернувся написав:
підкажіть стосовно бонусів за поповнення для хамелеона. Бонус на постійній основі, чи тимчасова акція яка закінчується у вересні (як і для інших карток)
Період акції: 10.06.2021 р. по 30.09.2021 р. включно.
Так само як і по іншим.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 15 вер, 2021 14:13
Собрал полный осенний пазл сорри-бонусов от аллы: плед, зонтик, термо-кружка.
К осени готов.
В преддверии зимы - жду новые косяки от аллы и новые сорри-бонусы: шарф, шапка, перчатки )
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mustbe
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