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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 вер, 2021 14:23
mustbe написав:
Собрал полный осенний пазл сорри-бонусов от аллы: плед, зонтик, термо-кружка.
К осени готов.
В преддверии зимы - жду новые косяки от аллы и новые сорри-бонусы: шарф, шапка, перчатки )
Такими темпами нам треба буде свою фабрику одягу робити
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Додано: Сер 15 вер, 2021 14:39
Alfa_Bank написав: mustbe написав:
Собрал полный осенний пазл сорри-бонусов от аллы: плед, зонтик, термо-кружка.
К осени готов.
В преддверии зимы - жду новые косяки от аллы и новые сорри-бонусы: шарф, шапка, перчатки )
Такими темпами нам треба буде свою фабрику одягу робити
Ну... Штрафуйте спартанців за косяки, будуть гроші на фабрику.
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