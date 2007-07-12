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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9764976597669767

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 14:23

  mustbe написав:Собрал полный осенний пазл сорри-бонусов от аллы: плед, зонтик, термо-кружка.
К осени готов.

В преддверии зимы - жду новые косяки от аллы и новые сорри-бонусы: шарф, шапка, перчатки )

Такими темпами нам треба буде свою фабрику одягу робити :)
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10840
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1098 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 14:39

  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:Собрал полный осенний пазл сорри-бонусов от аллы: плед, зонтик, термо-кружка.
К осени готов.

В преддверии зимы - жду новые косяки от аллы и новые сорри-бонусы: шарф, шапка, перчатки )

Такими темпами нам треба буде свою фабрику одягу робити :)

Ну... Штрафуйте спартанців за косяки, будуть гроші на фабрику.
Кочевник
 
Повідомлень: 2027
З нами з: 16.02.17
Подякував: 347 раз.
Подякували: 135 раз.
 
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  #<1 ... 9764976597669767
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