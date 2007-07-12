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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 вер, 2021 14:23
mustbe написав:
Собрал полный осенний пазл сорри-бонусов от аллы: плед, зонтик, термо-кружка.
К осени готов.
В преддверии зимы - жду новые косяки от аллы и новые сорри-бонусы: шарф, шапка, перчатки )
Такими темпами нам треба буде свою фабрику одягу робити
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Додано: Сер 15 вер, 2021 14:39
Alfa_Bank написав: mustbe написав:
Собрал полный осенний пазл сорри-бонусов от аллы: плед, зонтик, термо-кружка.
К осени готов.
В преддверии зимы - жду новые косяки от аллы и новые сорри-бонусы: шарф, шапка, перчатки )
Такими темпами нам треба буде свою фабрику одягу робити
Ну... Штрафуйте спартанців за косяки, будуть гроші на фабрику.
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Додано: Сер 15 вер, 2021 14:43
Alfa_Bank написав: Sain_повернувся написав:
підкажіть стосовно бонусів за поповнення для хамелеона. Бонус на постійній основі, чи тимчасова акція яка закінчується у вересні (як і для інших карток)
Період акції: 10.06.2021 р. по 30.09.2021 р. включно.
Так само як і по іншим.
Тюююю....Для чого тоді так голослівно виділяти в описі Хамелеона про 1% кешбеку якщо це тимчасова акція ?
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lov2108
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Додано: Сер 15 вер, 2021 14:47
Alfa_Bank написав:
Такими темпами нам треба буде свою фабрику одягу робити
Может проще избавиться от косяков ?
Выгнать спартаковцев и набрать адекватных разработчиков ? )
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mustbe
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Додано: Сер 15 вер, 2021 14:48
lov2108 написав:
А ті що на 5 років, то були раніше під 5%, наче норм як для сьогодення.
Не под 5%, а под 5,5%
Я открывала в сентябре 2019г.
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Додано: Сер 15 вер, 2021 14:54
mustbe написав: Alfa_Bank написав:
Такими темпами нам треба буде свою фабрику одягу робити
Может проще избавиться от косяков ?
Выгнать спартаковцев и набрать адекватных разработчиков ? )
Думаю, що як би все так просто було, то вже б давно зробили це )
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 15 вер, 2021 15:26
lov2108 написав: Alfa_Bank написав: Sain_повернувся написав:
підкажіть стосовно бонусів за поповнення для хамелеона. Бонус на постійній основі, чи тимчасова акція яка закінчується у вересні (як і для інших карток)
Період акції: 10.06.2021 р. по 30.09.2021 р. включно.
Так само як і по іншим.
Тюююю....Для чого тоді так голослівно виділяти в описі Хамелеона про 1% кешбеку якщо це тимчасова акція ?
всяко бывает, тут вот Экстракешбек вроде был до 30.09, стал до 15.09
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cohan
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Додано: Сер 15 вер, 2021 15:32
lubopytnaya написав: lov2108 написав:
А ті що на 5 років, то були раніше під 5%, наче норм як для сьогодення.
Не под 5%, а под 5,5%
Я открывала в сентябре 2019г.
Взагалі ніштяк. Я вскочив у вагон під номером 5
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lov2108
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Додано: Сер 15 вер, 2021 15:53
Alfa_Bank написав: mustbe написав: Alfa_Bank написав:
Такими темпами нам треба буде свою фабрику одягу робити
Может проще избавиться от косяков ?
Выгнать спартаковцев и набрать адекватных разработчиков ? )
Думаю, що як би все так просто було, то вже б давно зробили це )
Ну, дело ваше.
Пока не научитесь тестировать свои поделки на тестерах, а не на клиентах - будете откупаться сорри-бонусами.
Но стоит ли оно того ?
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mustbe
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