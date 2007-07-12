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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9765976697679768>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 14:23

  mustbe написав:Собрал полный осенний пазл сорри-бонусов от аллы: плед, зонтик, термо-кружка.
К осени готов.

В преддверии зимы - жду новые косяки от аллы и новые сорри-бонусы: шарф, шапка, перчатки )

Такими темпами нам треба буде свою фабрику одягу робити :)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 14:39

  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:Собрал полный осенний пазл сорри-бонусов от аллы: плед, зонтик, термо-кружка.
К осени готов.

В преддверии зимы - жду новые косяки от аллы и новые сорри-бонусы: шарф, шапка, перчатки )

Такими темпами нам треба буде свою фабрику одягу робити :)

Ну... Штрафуйте спартанців за косяки, будуть гроші на фабрику.
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 14:43

  Alfa_Bank написав:
  Sain_повернувся написав:підкажіть стосовно бонусів за поповнення для хамелеона. Бонус на постійній основі, чи тимчасова акція яка закінчується у вересні (як і для інших карток)

Період акції: 10.06.2021 р. по 30.09.2021 р. включно.
Так само як і по іншим. :wink:


Тюююю....Для чого тоді так голослівно виділяти в описі Хамелеона про 1% кешбеку якщо це тимчасова акція ?
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 14:47

  Alfa_Bank написав:Такими темпами нам треба буде свою фабрику одягу робити :)

Может проще избавиться от косяков ?
Выгнать спартаковцев и набрать адекватных разработчиков ? )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 14:48

  lov2108 написав:А ті що на 5 років, то були раніше під 5%, наче норм як для сьогодення.

Не под 5%, а под 5,5% :wink:
Я открывала в сентябре 2019г.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 14:54

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:Такими темпами нам треба буде свою фабрику одягу робити :)

Может проще избавиться от косяков ?
Выгнать спартаковцев и набрать адекватных разработчиков ? )


Думаю, що як би все так просто було, то вже б давно зробили це )
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:26

  lov2108 написав:
  Alfa_Bank написав:
  Sain_повернувся написав:підкажіть стосовно бонусів за поповнення для хамелеона. Бонус на постійній основі, чи тимчасова акція яка закінчується у вересні (як і для інших карток)

Період акції: 10.06.2021 р. по 30.09.2021 р. включно.
Так само як і по іншим. :wink:


Тюююю....Для чого тоді так голослівно виділяти в описі Хамелеона про 1% кешбеку якщо це тимчасова акція ?


всяко бывает, тут вот Экстракешбек вроде был до 30.09, стал до 15.09
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:31

  cohan написав:
  lov2108 написав:
Тюююю....Для чого тоді так голослівно виділяти в описі Хамелеона про 1% кешбеку якщо це тимчасова акція ?


всяко бывает, тут вот Экстракешбек вроде был до 30.09, стал до 15.09

What is it ? Що я пропустив ? Де пруф ? :shock:
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:32

  lubopytnaya написав:
  lov2108 написав:А ті що на 5 років, то були раніше під 5%, наче норм як для сьогодення.

Не под 5%, а под 5,5% :wink:
Я открывала в сентябре 2019г.

Взагалі ніштяк. Я вскочив у вагон під номером 5 :lol:
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:53

  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:Такими темпами нам треба буде свою фабрику одягу робити :)

Может проще избавиться от косяков ?
Выгнать спартаковцев и набрать адекватных разработчиков ? )


Думаю, що як би все так просто було, то вже б давно зробили це )

Ну, дело ваше.
Пока не научитесь тестировать свои поделки на тестерах, а не на клиентах - будете откупаться сорри-бонусами.
Но стоит ли оно того ?
mustbe
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