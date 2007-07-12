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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 вер, 2021 15:56
Alfa_Bank написав:kreuz
Від нас СЕП було відправлено 11/09
То підкажіть вже тоді й час відправки у ПП.
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kreuz
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