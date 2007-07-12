То підкажіть вже тоді й час відправки у ПП.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 вер, 2021 15:56
Додано: Сер 15 вер, 2021 16:18
Додано: Сер 15 вер, 2021 16:52
Не - человек просто хочет сорри бонус, а алка не признается что это был ее ляп. И не признается. Я кстати знаю как можно банку отправить платеж чтобы он как бы ушел 11го а реально провелся по корсчету 13-го. Думаю в Альфе тоже это умеют. Клиент же перепроверить все равно не сможет
Додано: Сер 15 вер, 2021 17:13
Re: Альфа-Банк
Всё равно вы не всем клиентам, которые столкнулись с косяками предлагаете сорри-бонус. Сестра 31 августа решила снова стать вашим клиентом и только сегодня смогла попасть в отделение для подключения полного доступа. А до этого фактически рабочую неделю пыталась разобраться с ошибками, которые возникали из-за блокировки МАБ и отсутствия полного доступа в МАБ.
Фактически мне понравилась поддержка в Telegram, через Sense она слабенько себя зарекомендовала. Стоял в сторонке и наблюдал за процессом )
50 орешков зачислили по какой-то акции. О сорри-бонусах даже никто не предлагал.
Я вот уже сомневаюсь стоит ли ей открывать у вас ФОП...
ps Ну а брендовые вещи порой интересны и, возможно, смысл есть.
По наблюдению.
Для регистрации в Sense необходима действующая карта. Если её нет, то предложение предложит оформить цифровой продукт. По окончании будет предложено настроить вход в приложение.
Профиль Киевстар подвязывается сейчас автоматически. Раньше при оформлении продукта приложение спрашивало о желании присоединить профиль Киевстар.
|