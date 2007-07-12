RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9765976697679768

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:56

  Alfa_Bank написав:kreuz Від нас СЕП було відправлено 11/09

То підкажіть вже тоді й час відправки у ПП.
kreuz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3216
З нами з: 10.12.07
Подякував: 169 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:18

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:kreuz Від нас СЕП було відправлено 11/09

То підкажіть вже тоді й час відправки у ПП.


А що, до сих пір нема грошей?
jay2004
 
Повідомлень: 2956
З нами з: 19.02.09
Подякував: 84 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:52

  jay2004 написав:
  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:kreuz Від нас СЕП було відправлено 11/09

То підкажіть вже тоді й час відправки у ПП.


А що, до сих пір нема грошей?

Не - человек просто хочет сорри бонус, а алка не признается что это был ее ляп. И не признается. Я кстати знаю как можно банку отправить платеж чтобы он как бы ушел 11го а реально провелся по корсчету 13-го. Думаю в Альфе тоже это умеют. Клиент же перепроверить все равно не сможет ;)
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6919
З нами з: 20.03.15
Подякував: 108 раз.
Подякували: 1892 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 17:00

Сколько раз надо задать вопрос, чтобы на него ответили?
freelanc
 
Повідомлень: 183
З нами з: 04.11.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 17:13

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Такими темпами нам треба буде свою фабрику одягу робити :)
Всё равно вы не всем клиентам, которые столкнулись с косяками предлагаете сорри-бонус. Сестра 31 августа решила снова стать вашим клиентом и только сегодня смогла попасть в отделение для подключения полного доступа. А до этого фактически рабочую неделю пыталась разобраться с ошибками, которые возникали из-за блокировки МАБ и отсутствия полного доступа в МАБ.
Фактически мне понравилась поддержка в Telegram, через Sense она слабенько себя зарекомендовала. Стоял в сторонке и наблюдал за процессом )

50 орешков зачислили по какой-то акции. О сорри-бонусах даже никто не предлагал.

Я вот уже сомневаюсь стоит ли ей открывать у вас ФОП...

ps Ну а брендовые вещи порой интересны и, возможно, смысл есть.

  freelanc написав:Может ли этот человек зарегистрироваться в Сенс и привязать профиль Киевстар?
По наблюдению.
Для регистрации в Sense необходима действующая карта. Если её нет, то предложение предложит оформить цифровой продукт. По окончании будет предложено настроить вход в приложение.

Профиль Киевстар подвязывается сейчас автоматически. Раньше при оформлении продукта приложение спрашивало о желании присоединить профиль Киевстар.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3674
З нами з: 08.03.18
Подякував: 437 раз.
Подякували: 665 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9765976697679768
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: klug, Zonenor і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1936, 1937, 1938
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19370 3015539
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 вер, 2021 16:12
Bosstone
Идея Банк 1 ... 1986, 1987, 1988
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19871 2960520
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 вер, 2021 16:07
jay2004
Банк Інвестицій і Заощаджень 1 ... 59, 60, 61
zvir » Чет 12 лип, 2007 09:06
604 189659
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 вер, 2021 15:45
Aps

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34034)
15.09.2021 18:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.