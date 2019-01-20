Додано: Сер 15 вер, 2021 17:13

Alfa_Bank написав: Такими темпами нам треба буде свою фабрику одягу робити Такими темпами нам треба буде свою фабрику одягу робити

freelanc написав: Может ли этот человек зарегистрироваться в Сенс и привязать профиль Киевстар? Может ли этот человек зарегистрироваться в Сенс и привязать профиль Киевстар?

Всё равно вы не всем клиентам, которые столкнулись с косяками предлагаете сорри-бонус. Сестра 31 августа решила снова стать вашим клиентом и только сегодня смогла попасть в отделение для подключения полного доступа. А до этого фактически рабочую неделю пыталась разобраться с ошибками, которые возникали из-за блокировки МАБ и отсутствия полного доступа в МАБ.Фактически мне понравилась поддержка в Telegram, через Sense она слабенько себя зарекомендовала. Стоял в сторонке и наблюдал за процессом )50 орешков зачислили по какой-то акции. О сорри-бонусах даже никто не предлагал.Я вот уже сомневаюсь стоит ли ей открывать у вас ФОП...ps Ну а брендовые вещи порой интересны и, возможно, смысл есть.По наблюдению.Для регистрации в Sense необходима действующая карта. Если её нет, то предложение предложит оформить цифровой продукт. По окончании будет предложено настроить вход в приложение.Профиль Киевстар подвязывается сейчас автоматически. Раньше при оформлении продукта приложение спрашивало о желании присоединить профиль Киевстар.