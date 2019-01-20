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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 вер, 2021 15:56
Alfa_Bank написав:kreuz
Від нас СЕП було відправлено 11/09
То підкажіть вже тоді й час відправки у ПП.
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kreuz
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Додано: Сер 15 вер, 2021 16:18
kreuz написав: Alfa_Bank написав:kreuz
Від нас СЕП було відправлено 11/09
То підкажіть вже тоді й час відправки у ПП.
А що, до сих пір нема грошей?
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jay2004
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Додано: Сер 15 вер, 2021 16:52
jay2004 написав: kreuz написав: Alfa_Bank написав:kreuz
Від нас СЕП було відправлено 11/09
То підкажіть вже тоді й час відправки у ПП.
А що, до сих пір нема грошей?
Не - человек просто хочет сорри бонус, а алка не признается что это был ее ляп. И не признается. Я кстати знаю как можно банку отправить платеж чтобы он как бы ушел 11го а реально провелся по корсчету 13-го. Думаю в Альфе тоже это умеют. Клиент же перепроверить все равно не сможет
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Flamingo
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Додано: Сер 15 вер, 2021 17:00
Сколько раз надо задать вопрос, чтобы на него ответили?
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freelanc
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Додано: Сер 15 вер, 2021 17:13
Alfa_Bank написав:
Такими темпами нам треба буде свою фабрику одягу робити
Всё равно вы не всем клиентам, которые столкнулись с косяками предлагаете сорри-бонус. Сестра 31 августа решила снова стать вашим клиентом и только сегодня смогла попасть в отделение для подключения полного доступа. А до этого фактически рабочую неделю пыталась разобраться с ошибками, которые возникали из-за блокировки МАБ и отсутствия полного доступа в МАБ.
Фактически мне понравилась поддержка в Telegram, через Sense она слабенько себя зарекомендовала. Стоял в сторонке и наблюдал за процессом )
50 орешков зачислили по какой-то акции. О сорри-бонусах даже никто не предлагал.
Я вот уже сомневаюсь стоит ли ей открывать у вас ФОП...
ps Ну а брендовые вещи порой интересны и, возможно, смысл есть.
freelanc написав:
Может ли этот человек зарегистрироваться в Сенс и привязать профиль Киевстар?
По наблюдению.
Для регистрации в Sense необходима действующая карта. Если её нет, то предложение предложит оформить цифровой продукт. По окончании будет предложено настроить вход в приложение.
Профиль Киевстар подвязывается сейчас автоматически. Раньше при оформлении продукта приложение спрашивало о желании присоединить профиль Киевстар.
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MASolomko
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Додано: Сер 15 вер, 2021 17:57
Flamingo написав:
человек просто хочет сорри бонус, а алка не признается что это был ее ляп. И не признается.
Тоже хочу сорри-бонус за такой кейс
. Часто по выходным и праздникам СЕП тушится в Альфе
...
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jay2004
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Додано: Сер 15 вер, 2021 18:54
jay2004 написав: Flamingo написав:
человек просто хочет сорри бонус, а алка не признается что это был ее ляп. И не признается.
Тоже хочу сорри-бонус за такой кейс
. Часто по выходным и праздникам СЕП тушится в Альфе
...
Тут дивлячись коли ми отримали переказ, зараховуємо день в день. По цій ситуації треба перевірити щоб на 100 %, напишіть в приватні повідомлення😉
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 15 вер, 2021 19:38
Flamingo написав: jay2004 написав: kreuz написав:
То підкажіть вже тоді й час відправки у ПП.
А що, до сих пір нема грошей?
Не - человек просто хочет сорри бонус, а алка не признается что это был ее ляп. И не признается. Я кстати знаю как можно банку отправить платеж чтобы он как бы ушел 11го а реально провелся по корсчету 13-го. Думаю в Альфе тоже это умеют. Клиент же перепроверить все равно не сможет
Гроші то вже є, але отримано їх у понеділок, коли час вже було втрачено.
Клієнт свідомо запливає за буйки, тримаючи тимчасово вільні кошти в Альфі, розраховуючи на їх цілковиту доступність і на вихідних також. Якщо доступність втрачено, то чому я маю це терпіти? Чи Ви гадаєте, що метою СЕПу був соррібонус?
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kreuz
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Додано: Сер 15 вер, 2021 19:45
kreuz написав:
Чи Ви гадаєте, що метою СЕПу був соррібонус?
Все что я считаю я четко написал отвечая на вопрос форумчанина. Ваши досужие домыслы по поводу моих суждений мне не интересны в принципе
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Flamingo
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Додано: Сер 15 вер, 2021 19:56
Alfa_Bank написав: jay2004 написав: Flamingo написав:
человек просто хочет сорри бонус, а алка не признается что это был ее ляп. И не признается.
Тоже хочу сорри-бонус за такой кейс
. Часто по выходным и праздникам СЕП тушится в Альфе
...
Тут дивлячись коли ми отримали переказ, зараховуємо день в день. По цій ситуації треба перевірити щоб на 100 %, напишіть в приватні повідомлення😉
Верніть Юлю, негайно!!
Ви навіть не вникли в суть проблеми
. Кошти уходили від Вас, з АЛЬФИ на Ідею!!! Навіщо мені йти в приватні (розумію, це стандартна відписка про злив проблеми) - якщо НБУ швидко знайшов кошти; ось тепер ще чекаю заказний лист від Вас (Альфи)
.
Востаннє редагувалось jay2004
в Сер 15 вер, 2021 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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jay2004
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