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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9766976797689769>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:56

  Alfa_Bank написав:kreuz Від нас СЕП було відправлено 11/09

То підкажіть вже тоді й час відправки у ПП.
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:18

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:kreuz Від нас СЕП було відправлено 11/09

То підкажіть вже тоді й час відправки у ПП.


А що, до сих пір нема грошей?
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:52

  jay2004 написав:
  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:kreuz Від нас СЕП було відправлено 11/09

То підкажіть вже тоді й час відправки у ПП.


А що, до сих пір нема грошей?

Не - человек просто хочет сорри бонус, а алка не признается что это был ее ляп. И не признается. Я кстати знаю как можно банку отправить платеж чтобы он как бы ушел 11го а реально провелся по корсчету 13-го. Думаю в Альфе тоже это умеют. Клиент же перепроверить все равно не сможет ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 17:00

Сколько раз надо задать вопрос, чтобы на него ответили?
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 17:13

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Такими темпами нам треба буде свою фабрику одягу робити :)
Всё равно вы не всем клиентам, которые столкнулись с косяками предлагаете сорри-бонус. Сестра 31 августа решила снова стать вашим клиентом и только сегодня смогла попасть в отделение для подключения полного доступа. А до этого фактически рабочую неделю пыталась разобраться с ошибками, которые возникали из-за блокировки МАБ и отсутствия полного доступа в МАБ.
Фактически мне понравилась поддержка в Telegram, через Sense она слабенько себя зарекомендовала. Стоял в сторонке и наблюдал за процессом )

50 орешков зачислили по какой-то акции. О сорри-бонусах даже никто не предлагал.

Я вот уже сомневаюсь стоит ли ей открывать у вас ФОП...

ps Ну а брендовые вещи порой интересны и, возможно, смысл есть.

  freelanc написав:Может ли этот человек зарегистрироваться в Сенс и привязать профиль Киевстар?
По наблюдению.
Для регистрации в Sense необходима действующая карта. Если её нет, то предложение предложит оформить цифровой продукт. По окончании будет предложено настроить вход в приложение.

Профиль Киевстар подвязывается сейчас автоматически. Раньше при оформлении продукта приложение спрашивало о желании присоединить профиль Киевстар.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 17:57

  Flamingo написав:человек просто хочет сорри бонус, а алка не признается что это был ее ляп. И не признается.


Тоже хочу сорри-бонус за такой кейс. Часто по выходным и праздникам СЕП тушится в Альфе :cry: ...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 18:54

  jay2004 написав:
  Flamingo написав:человек просто хочет сорри бонус, а алка не признается что это был ее ляп. И не признается.


Тоже хочу сорри-бонус за такой кейс. Часто по выходным и праздникам СЕП тушится в Альфе :cry: ...

Тут дивлячись коли ми отримали переказ, зараховуємо день в день. По цій ситуації треба перевірити щоб на 100 %, напишіть в приватні повідомлення😉
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 19:38

  Flamingo написав:
  jay2004 написав:
  kreuz написав:То підкажіть вже тоді й час відправки у ПП.


А що, до сих пір нема грошей?

Не - человек просто хочет сорри бонус, а алка не признается что это был ее ляп. И не признается. Я кстати знаю как можно банку отправить платеж чтобы он как бы ушел 11го а реально провелся по корсчету 13-го. Думаю в Альфе тоже это умеют. Клиент же перепроверить все равно не сможет ;)

Гроші то вже є, але отримано їх у понеділок, коли час вже було втрачено.

Клієнт свідомо запливає за буйки, тримаючи тимчасово вільні кошти в Альфі, розраховуючи на їх цілковиту доступність і на вихідних також. Якщо доступність втрачено, то чому я маю це терпіти? Чи Ви гадаєте, що метою СЕПу був соррібонус? :shock:
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 19:45

  kreuz написав: Чи Ви гадаєте, що метою СЕПу був соррібонус? :shock:

Все что я считаю я четко написал отвечая на вопрос форумчанина. Ваши досужие домыслы по поводу моих суждений мне не интересны в принципе
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 19:56

  Alfa_Bank написав:
  jay2004 написав:
  Flamingo написав:человек просто хочет сорри бонус, а алка не признается что это был ее ляп. И не признается.


Тоже хочу сорри-бонус за такой кейс. Часто по выходным и праздникам СЕП тушится в Альфе :cry: ...

Тут дивлячись коли ми отримали переказ, зараховуємо день в день. По цій ситуації треба перевірити щоб на 100 %, напишіть в приватні повідомлення😉


Верніть Юлю, негайно!!
Ви навіть не вникли в суть проблеми :shock: . Кошти уходили від Вас, з АЛЬФИ на Ідею!!! Навіщо мені йти в приватні (розумію, це стандартна відписка про злив проблеми) - якщо НБУ швидко знайшов кошти; ось тепер ще чекаю заказний лист від Вас (Альфи) :wink: .
Востаннє редагувалось jay2004 в Сер 15 вер, 2021 20:08, всього редагувалось 1 раз.
jay2004
 
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