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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9766976797689769

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:05

  Flamingo написав:
  kreuz написав: Чи Ви гадаєте, що метою СЕПу був соррібонус? :shock:

Все что я считаю я четко написал отвечая на вопрос форумчанина. Ваши досужие домыслы по поводу моих суждений мне не интересны в принципе

Те питання було не до Вас, та й на питання Ви якраз не відповіли, бо й не можете знати, де є ті гроші.

В тому то й справа, що Ваш комент саме про Вас і Ваше бачення ситуації та мотивації обох сторін, він не про мене й не про Альфу, а тільки й саме про Ваші враження, досвід чи знання.

Втім, все одно мені немає на що ображатися. Шануймося.
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:10

  jay2004 написав:
  Alfa_Bank написав:
  jay2004 написав:Тоже хочу сорри-бонус за такой кейс. Часто по выходным и праздникам СЕП тушится в Альфе :cry: ...

Тут дивлячись коли ми отримали переказ, зараховуємо день в день. По цій ситуації треба перевірити щоб на 100 %, напишіть в приватні повідомлення😉


Верніть Юлю, негайно!!
Ви навіть не вникли в суть проблеми :shock: . Кошти уходили від Вас, з АЛЬФИ на Ідею!!! Навіщо мені йти в приватні (розумію, це стандартна відписка про злив проблеми) - якщо НБУ швидко знайшов кошти; ось тепер ще чекаю заказний лист від Вас (Альфи) :wink: .

Скажіть, а чи є перспектива дізнатися в НБУ про час отримання файлу з СЕПами від Альфи? Тобто, чи є можливим дізнатися, хто ж затримав СЕП від арбітра, котрим я тут Нацбанк і вважаю?
kreuz
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З нами з: 10.12.07
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