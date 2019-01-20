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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 вер, 2021 20:05
Flamingo написав: kreuz написав:
Чи Ви гадаєте, що метою СЕПу був соррібонус?
Все что я считаю я четко написал отвечая на вопрос форумчанина. Ваши досужие домыслы по поводу моих суждений мне не интересны в принципе
Те питання було не до Вас, та й на питання Ви якраз не відповіли, бо й не можете знати, де є ті гроші.
В тому то й справа, що Ваш комент саме про Вас і Ваше бачення ситуації та мотивації обох сторін, він не про мене й не про Альфу, а тільки й саме про Ваші враження, досвід чи знання.
Втім, все одно мені немає на що ображатися. Шануймося.
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Додано: Сер 15 вер, 2021 20:10
jay2004 написав: Alfa_Bank написав: jay2004 написав:
Тоже хочу сорри-бонус за такой кейс
. Часто по выходным и праздникам СЕП тушится в Альфе
...
Тут дивлячись коли ми отримали переказ, зараховуємо день в день. По цій ситуації треба перевірити щоб на 100 %, напишіть в приватні повідомлення😉
Верніть Юлю, негайно!!
Ви навіть не вникли в суть проблеми
. Кошти уходили від Вас, з АЛЬФИ на Ідею!!! Навіщо мені йти в приватні (розумію, це стандартна відписка про злив проблеми) - якщо НБУ швидко знайшов кошти; ось тепер ще чекаю заказний лист від Вас (Альфи)
.
Скажіть, а чи є перспектива дізнатися в НБУ про час отримання файлу з СЕПами від Альфи? Тобто, чи є можливим дізнатися, хто ж затримав СЕП від арбітра, котрим я тут Нацбанк і вважаю?
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Додано: Сер 15 вер, 2021 20:46
kreuz написав:
Скажіть, а чи є перспектива дізнатися в НБУ про час отримання файлу з СЕПами від Альфи? Тобто, чи є можливим дізнатися, хто ж затримав СЕП від арбітра, котрим я тут Нацбанк і вважаю?
Винуватець (в моєму випадку - Альфа, бо в нього залишилися/виплили кошти) присилає маляву заказним листом з повідомленням, якщо при зверненні в НБУ - поставити галочку "Відповідь отримати листом" (а не СМС).
P.S. Для більш повного розуміння наведу ще один давнішний кейс
.
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