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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 вер, 2021 08:04
Для неклиента банка какие действия целесообразнее совершить для получения Хамелеона: установить приложение и там заказать карту или пойти в отделение и там решить этот вопрос?
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Oktawa
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Додано: Чет 16 вер, 2021 08:08
Oktawa написав:
Для неклиента банка какие действия целесообразнее совершить для получения Хамелеона: установить приложение и там заказать карту или пойти в отделение и там решить этот вопрос?
Присоединяюсь к вопросу
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Додано: Чет 16 вер, 2021 08:15
jay2004
Це ситуацію не сильно змінює, платежі відправляються також день в день. А по іншому перевірити відправлення/зарахування коштів не зможемо.
Юля крута і це факт, але світ також створювався не одразу і нам також потрібний час
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Додано: Чет 16 вер, 2021 08:55
Oktawa написав:
А как узнать, что пришло обновление? Будет какое-то уведомление?
Вы не умеете пользоваться смартфоном? Зайдите в магазин и обновите приложение вручную - там уже всё есть.
К заказу карта доступна, уже проверил. Но я жду 1 октября
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