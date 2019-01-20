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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9767976897699770

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 08:04

Re: Альфа-Банк

Для неклиента банка какие действия целесообразнее совершить для получения Хамелеона: установить приложение и там заказать карту или пойти в отделение и там решить этот вопрос?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 08:08

  Oktawa написав:Для неклиента банка какие действия целесообразнее совершить для получения Хамелеона: установить приложение и там заказать карту или пойти в отделение и там решить этот вопрос?

Присоединяюсь к вопросу
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 08:15

jay2004
Це ситуацію не сильно змінює, платежі відправляються також день в день. А по іншому перевірити відправлення/зарахування коштів не зможемо.
Юля крута і це факт, але світ також створювався не одразу і нам також потрібний час
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 08:55

  Oktawa написав:А как узнать, что пришло обновление? Будет какое-то уведомление?

Вы не умеете пользоваться смартфоном? Зайдите в магазин и обновите приложение вручную - там уже всё есть.

К заказу карта доступна, уже проверил. Но я жду 1 октября :)
Vorlon
 
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