RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 97699770977197729773>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:27

  Flamingo написав:
  Vorlon написав:
  Oktawa написав:А как узнать, что пришло обновление? Будет какое-то уведомление?

Вы не умеете пользоваться смартфоном? Зайдите в магазин и обновите приложение вручную - там уже всё есть.

К заказу карта доступна, уже проверил. Но я жду 1 октября :)

Ну умение обновляться тут не при чем ибо не все так просто как вы говорите. Надо помнить что обновленное приложение становится доступным для обновления не одновременно. Даже для пользователей одной и той де ОС. А учитывая что у Октавы IOS а у вас Android - то то что у вас обновилось вообще ничего не значит для владельцей айфонов.
Кроме того у меня тоже как и у вас андроид, но обнова пока мне не доступна ни через обновление в гугл плеэ, ни через снос Сенса с дальнейшей его переустановкой. Как то так...

Только что обновила приложение и открыла цыфровую карту Хамелеон. Вот теперь думаю, заказывать к ней пластик или можно обойтись пока такой.
Oktawa
 
Повідомлень: 398
З нами з: 08.11.17
Подякував: 428 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:27

Re: Альфа-Банк

  joik написав:В продуктах, под сообщениями, большая яркая иконка

Это где вообще? Не вижу ни пункта продуктов, ни сообщений. Большая красная кнопка заказа карт есть, но по ней доступен только заказ дополнительной карты к пакету.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3010
З нами з: 31.07.19
Подякував: 80 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:28

  Vorlon написав:К заказу карта доступна, уже проверил. Но я жду 1 октября :)

а зачем ждёте 1 октября?
Savage Mind
Аватар користувача
 
Повідомлень: 66
З нами з: 03.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:29

Re: Альфа-Банк

  Savage Mind написав:а зачем ждёте 1 октября?

Так Vorlon любитель РД 1-го числа :)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3010
З нами з: 31.07.19
Подякував: 80 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:30

  Vorlon написав:
  Oktawa написав:А как узнать, что пришло обновление? Будет какое-то уведомление?

Вы не умеете пользоваться смартфоном? Зайдите в магазин и обновите приложение вручную - там уже всё есть.

К заказу карта доступна, уже проверил. Но я жду 1 октября :)

Имела ввиду, что прийдет ли какое-то уведомление о том, что уже доступно обновление. Но уже доступно, как оказалось. Уже открыла карту.
Oktawa
 
Повідомлень: 398
З нами з: 08.11.17
Подякував: 428 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:33

  ingtrans написав:
  Savage Mind написав:а зачем ждёте 1 октября?

Так Vorlon любитель РД 1-го числа :)

у RED, РД всегда 1-го числа.
Что-то я пропустил, а где написано что у Хамона не так?
Savage Mind
Аватар користувача
 
Повідомлень: 66
З нами з: 03.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:41

  Savage Mind написав:
  ingtrans написав:
  Savage Mind написав:а зачем ждёте 1 октября?

Так Vorlon любитель РД 1-го числа :)

у RED, РД всегда 1-го числа.
Что-то я пропустил, а где написано что у Хамона не так?

Пошутили?!
У Рэда как и любой кредитки своя РД -- соотв. числу в дате подписания договора.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 845
З нами з: 05.05.21
Подякував: 48 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:42

  Savage Mind написав:у RED, РД всегда 1-го числа.
Что-то я пропустил, а где написано что у Хамона не так?

У аллы рд всегда дата договора)
Bosstone
 
Повідомлень: 1971
З нами з: 21.04.10
Подякував: 697 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:43

Re: Альфа-Банк

  Oktawa написав:заказывать к ней пластик или можно обойтись пока такой

закажите, приходит НовойПоштой в почтомат за 3..4 дня.
ПлаСтиком удобно 30К/мес в АТМ снимать :lol:
Востаннє редагувалось Amethyst в Чет 16 вер, 2021 09:44, всього редагувалось 2 разів.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 845
З нами з: 05.05.21
Подякував: 48 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:45

Re: Альфа-Банк

Не совсем понятно с бонусом 1% за пополнение хамелеона. Считала, что это отдельно от акционного сенсацейного бонуса, но в чате ответили: «це фактично він і є» И на мой вопрос о возможности получения этого бонуса или кешбека, если максимальный бонус 500 кешью уже использован в этом месяце за пополнение дебетной карты, ответили отрицательно. Может этот вопрос уже поднимался, есть ли где-то официальные правила?
Oktawa
 
Повідомлень: 398
З нами з: 08.11.17
Подякував: 428 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 97699770977197729773>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, Ferlakur, lov2108, malinin007, solomia і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Восток 1 ... 69, 70, 71
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
705 524608
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 вер, 2021 10:12
joik
Идея Банк 1 ... 1986, 1987, 1988
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19879 2966789
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 вер, 2021 09:29
Vorlon
Райффайзен Банк 1 ... 829, 830, 831
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
8308 1998213
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 вер, 2021 09:22
nickvp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97730)
16.09.2021 11:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron