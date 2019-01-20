Flamingo написав:

Vorlon написав: Oktawa написав: А как узнать, что пришло обновление? Будет какое-то уведомление? А как узнать, что пришло обновление? Будет какое-то уведомление?

Вы не умеете пользоваться смартфоном? Зайдите в магазин и обновите приложение вручную - там уже всё есть.



К заказу карта доступна, уже проверил. Но я жду 1 октября Вы не умеете пользоваться смартфоном? Зайдите в магазин и обновите приложение вручную - там уже всё есть.К заказу карта доступна, уже проверил. Но я жду 1 октября

Ну умение обновляться тут не при чем ибо не все так просто как вы говорите. Надо помнить что обновленное приложение становится доступным для обновления не одновременно. Даже для пользователей одной и той де ОС. А учитывая что у Октавы IOS а у вас Android - то то что у вас обновилось вообще ничего не значит для владельцей айфонов.Кроме того у меня тоже как и у вас андроид, но обнова пока мне не доступна ни через обновление в гугл плеэ, ни через снос Сенса с дальнейшей его переустановкой. Как то так...