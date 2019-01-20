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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9770977197729773>

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Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:46

Re: Альфа-Банк

  Savage Mind написав:у RED, РД всегда 1-го числа.

Нет, конечно, у меня, например, 20-го.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:52

  Amethyst написав:Пошутили?!
У Рэда как и любой кредитки своя РД -- соотв. числу в дате подписания договора.

Это странно. Мой РЕД оформлен точно не 1 числа, а РД, всегда 1 число.
Savage Mind
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:53

  Savage Mind написав:
  Amethyst написав:Пошутили?!
У Рэда как и любой кредитки своя РД -- соотв. числу в дате подписания договора.

Это странно. Мой РЕД оформлен точно не 1 числа, а РД, всегда 1 число.

оформлен 3-го числа?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:53

1. Если у меня 3 кредитки, то Хамелеон светит только без кредлимита?
2. Можно ли как-то закрыть лишнюю кредитку (Red Cash :cry:) через перс. мена (вумен) или через чат?
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:56

  Bosstone написав:оформлен 3-го числа?

Именно, 03.08.2020 вот только что прям договор нашёл.
Savage Mind
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:57

  Savage Mind написав:
  Bosstone написав:оформлен 3-го числа?

Именно, 03.08.2020 вот только что прям договор нашёл.

У вас рд 3 число. То Алла перестраховывается, чтобы вы раньше гасили.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:57

Striker
1. Ага. Это называется жадность :P
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:58

  Savage Mind написав:Именно, 03.08.2020 вот только что прям договор нашёл.

Алка всегда рисует дату погашения на 1-2 дня раньше РД, но на самом деле можно гаситься именно в РД или последний раб. день перед РД.
  Vorlon написав:1. Ага. Это называется жадность :P

Это называется лишней не будет и кушать не просит. :)
Востаннє редагувалось Striker в Чет 16 вер, 2021 10:00, всього редагувалось 2 разів.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:58

Re: Альфа-Банк

Striker, вот я в июне "Максимум" закрыл и карту ящера в конце августа оформили без кредитного лимита. А в начале сентября по "RED" подняли лимит.

Думаешь, что тебе повезёт так сразу? :D
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:59

Re: Альфа-Банк

Striker написав:1. Если у меня 3 кредитки, то Хамелеон светит только без кредлимита?
2. Можно ли как-то закрыть лишнюю кредитку (Red Cash :cry:) через перс. мена (вумен) или через чат?


1.Так.
stryzhko
 
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