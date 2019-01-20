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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 вер, 2021 09:46
Savage Mind написав:
у RED, РД всегда 1-го числа.
Нет, конечно, у меня, например, 20-го.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 09:52
Amethyst написав:
Пошутили?!
У Рэда как и любой кредитки своя РД -- соотв. числу в дате подписания договора.
Это странно. Мой РЕД оформлен точно не 1 числа, а РД, всегда 1 число.
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Savage Mind
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Додано: Чет 16 вер, 2021 09:53
Savage Mind написав: Amethyst написав:
Пошутили?!
У Рэда как и любой кредитки своя РД -- соотв. числу в дате подписания договора.
Это странно. Мой РЕД оформлен точно не 1 числа, а РД, всегда 1 число.
оформлен 3-го числа?
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Bosstone
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Додано: Чет 16 вер, 2021 09:53
1. Если у меня 3 кредитки, то Хамелеон светит только без кредлимита?
2. Можно ли как-то закрыть лишнюю кредитку (Red Cash
) через перс. мена (вумен) или через чат?
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Striker
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Додано: Чет 16 вер, 2021 09:56
Bosstone написав:
оформлен 3-го числа?
Именно, 03.08.2020 вот только что прям договор нашёл.
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Savage Mind
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Додано: Чет 16 вер, 2021 09:57
Savage Mind написав: Bosstone написав:
оформлен 3-го числа?
Именно, 03.08.2020 вот только что прям договор нашёл.
У вас рд 3 число. То Алла перестраховывается, чтобы вы раньше гасили.
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Bosstone
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Додано: Чет 16 вер, 2021 09:57
Striker
1. Ага. Это называется жадность
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Vorlon
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Додано: Чет 16 вер, 2021 09:58
Savage Mind написав:
Именно, 03.08.2020 вот только что прям договор нашёл.
Алка всегда рисует дату погашения на 1-2 дня раньше РД, но на самом деле можно гаситься именно в РД или последний раб. день перед РД.
Vorlon написав:
1. Ага. Это называется жадность
Это называется лишней не будет и кушать не просит.
Востаннє редагувалось Striker
в Чет 16 вер, 2021 10:00, всього редагувалось 2 разів.
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Striker
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Додано: Чет 16 вер, 2021 09:58
Striker, вот я в июне "Максимум" закрыл и карту ящера в конце августа оформили без кредитного лимита. А в начале сентября по "RED" подняли лимит.
Думаешь, что тебе повезёт так сразу?
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Додано: Чет 16 вер, 2021 09:59
Striker написав:
1. Если у меня 3 кредитки, то Хамелеон светит только без кредлимита?
2. Можно ли как-то закрыть лишнюю кредитку (Red Cash
) через перс. мена (вумен) или через чат?
1.Так.
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stryzhko
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