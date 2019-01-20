RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9770977197729773

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:02

  Oktawa написав:Не совсем понятно с бонусом 1% за пополнение хамелеона. Считала, что это отдельно от акционного сенсацейного бонуса, но в чате ответили: «це фактично він і є» И на мой вопрос о возможности получения этого бонуса или кешбека, если максимальный бонус 500 кешью уже использован в этом месяце за пополнение дебетной карты, ответили отрицательно. Может этот вопрос уже поднимался, есть ли где-то официальные правила?


Так, нещодавно піднімали це питання. Читаючи на сайті інфу про Хамелеона можна зрозуміти, що 1% кешбеку за поповнення картки діє на постійній основі у разі відсутності заборгованості по карті у поточному та попередньому місяці.
Проте представник Альфи "збив тягу" і дав зрозуміти що ось цей 1% кешбеку це не перевага карти Хамалеон, а звичайна строкова акція як і для всіх дебетних карт, яка завершується нажаль 30.09.2021.
Карочі печалька.....тепер ось думаю чи потрібна мені та ящірка :roll:
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2277
З нами з: 26.02.09
Подякував: 46 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:03

  MASolomko написав:Думаешь, что тебе повезёт так сразу? :D

Жене точно повезёт, у неё всего 2 кредитки. :mrgreen:
Правда, там лимитов уже на 54к, но меньше, чем на моих трёх. :)
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2299
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1802 раз.
Подякували: 3159 раз.
 
Профіль
23
11
22
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:07

  Striker написав:
  MASolomko написав:Думаешь, что тебе повезёт так сразу? :D

Жене точно повезёт, у неё всего 2 кредитки. :mrgreen:
Правда, там лимитов уже на 54к, но меньше, чем на моих трёх. :)

Имею одну кредитку максимум 2.0. Оформила хамелеон с нулевым лимитом, и сразу подала заявку о закрытии. Не вижу смысла пользоваться еще одной дебетной карты, если есть Вайт
solomia
 
Повідомлень: 27
З нами з: 29.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:10

  Oktawa написав:Не совсем понятно с бонусом 1% за пополнение хамелеона. Считала, что это отдельно от акционного сенсацейного бонуса, но в чате ответили: «це фактично він і є» И на мой вопрос о возможности получения этого бонуса или кешбека, если максимальный бонус 500 кешью уже использован в этом месяце за пополнение дебетной карты, ответили отрицательно. Может этот вопрос уже поднимался, есть ли где-то официальные правила?


Добрый день.
Подскажите с каких карт без комиссии банка можно переводить в сенсе?
Есть тас, пумб, абанк, форвард, моно.

Можно в личку.

Заранее благодарен.
костас
Аватар користувача
 
Повідомлень: 379
З нами з: 27.10.10
Подякував: 106 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:17

  solomia написав:Не вижу смысла пользоваться еще одной дебетной карты, если есть Вайт

У вайта платные переводы на карты других банков
Bosstone
 
Повідомлень: 1971
З нами з: 21.04.10
Подякував: 697 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:18

  костас написав:форвард, моно

Речь о пополнении альфы с этих карт через сенс
Востаннє редагувалось Bosstone в Чет 16 вер, 2021 10:19, всього редагувалось 1 раз.
Bosstone
 
Повідомлень: 1971
З нами з: 21.04.10
Подякував: 697 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:19

костас моно проверил, работает.
Надо ли отлежаться на Хамелеоне, чтоб суперсенсбонус получить? или сразу можно в моно вернуть?
kulikrom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1253
З нами з: 14.09.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:20

  kulikrom написав:костас моно проверил, работает.
Надо ли отлежаться на Хамелеоне, чтоб суперсенсбонус получить? или сразу можно в моно вернуть?

Сразу
solomia
 
Повідомлень: 27
З нами з: 29.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:22

  kulikrom написав:костас моно проверил, работает.
Надо ли отлежаться на Хамелеоне, чтоб суперсенсбонус получить? или сразу можно в моно вернуть?

Наче ніде не прописано про відлежування коштів, проте я на всяк випадок день-другий тримаю. Потім СЕПаю назад.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2277
З нами з: 26.02.09
Подякував: 46 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:22

  kulikrom написав:костас моно проверил, работает.
Надо ли отлежаться на Хамелеоне, чтоб суперсенсбонус получить? или сразу можно в моно вернуть?

у хамона есть комиссия за овердрафт
Bosstone
 
Повідомлень: 1971
З нами з: 21.04.10
Подякував: 697 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9770977197729773
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, MASolomko, solomia, Vorlon і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Восток 1 ... 69, 70, 71
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
705 524609
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 вер, 2021 10:12
joik
Идея Банк 1 ... 1986, 1987, 1988
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19879 2966801
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 вер, 2021 09:29
Vorlon
Райффайзен Банк 1 ... 829, 830, 831
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
8308 1998213
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 вер, 2021 09:22
nickvp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97730)
16.09.2021 11:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.