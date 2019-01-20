Oktawa написав:Не совсем понятно с бонусом 1% за пополнение хамелеона. Считала, что это отдельно от акционного сенсацейного бонуса, но в чате ответили: «це фактично він і є» И на мой вопрос о возможности получения этого бонуса или кешбека, если максимальный бонус 500 кешью уже использован в этом месяце за пополнение дебетной карты, ответили отрицательно. Может этот вопрос уже поднимался, есть ли где-то официальные правила?
Так, нещодавно піднімали це питання. Читаючи на сайті інфу про Хамелеона можна зрозуміти, що 1% кешбеку за поповнення картки діє на постійній основі у разі відсутності заборгованості по карті у поточному та попередньому місяці. Проте представник Альфи "збив тягу" і дав зрозуміти що ось цей 1% кешбеку це не перевага карти Хамалеон, а звичайна строкова акція як і для всіх дебетних карт, яка завершується нажаль 30.09.2021. Карочі печалька.....тепер ось думаю чи потрібна мені та ящірка
Oktawa написав:Не совсем понятно с бонусом 1% за пополнение хамелеона. Считала, что это отдельно от акционного сенсацейного бонуса, но в чате ответили: «це фактично він і є» И на мой вопрос о возможности получения этого бонуса или кешбека, если максимальный бонус 500 кешью уже использован в этом месяце за пополнение дебетной карты, ответили отрицательно. Может этот вопрос уже поднимался, есть ли где-то официальные правила?
Добрый день. Подскажите с каких карт без комиссии банка можно переводить в сенсе? Есть тас, пумб, абанк, форвард, моно.