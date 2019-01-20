через чат быстро закрывается, но вот в отделении говорят что 45 дней чтобы кредлимит на хамон дали нужно ждать, я попробую сегодня, пермен говорила - пишите, если не дадут, но, думаю, повторит про 45 дней по итогу ))
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Додано: Чет 16 вер, 2021 10:40
через чат быстро закрывается, но вот в отделении говорят что 45 дней чтобы кредлимит на хамон дали нужно ждать, я попробую сегодня, пермен говорила - пишите, если не дадут, но, думаю, повторит про 45 дней по итогу ))
Додано: Чет 16 вер, 2021 10:46
Re: Альфа-Банк
Я вот заметил, что когда на карту Альфы переводишь с Моно (p2p), то с недавнего времени "Дата операции" и "Дата проводки" в МАБ сразу одинаковые. Раньше там было "Блокування" до проводки. Значит ли это, что Альфа не требует "отлеживания" денег до проводки?
Додано: Чет 16 вер, 2021 10:48
Про це знаємо, виправимо. А до цього зняти кошти можна через веб-версію
Додано: Чет 16 вер, 2021 10:48
Хамелеон
А чего хамелеон без лимит добавился? Это уже все, или подтянется потом?
Додано: Чет 16 вер, 2021 10:53
Додано: Чет 16 вер, 2021 10:54
Re: Альфа-Банк
Мне в отделении менеджер сообщили, что можно пробовать через 5 дней.
Может она подаст заявку на кредитный комитет.
Даже самому нельзя установить?
А зачем тогда эта опция оформления с кредитным лимитом или без, если карта с нулевым лимитом приравнена к дебетовой без возможности повышения?
Востаннє редагувалось MASolomko в Чет 16 вер, 2021 10:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 вер, 2021 10:54
Додано: Чет 16 вер, 2021 11:03
Ахахах...міняють правила гри в процесі гри
Почекаю пару днів...поспостерігаю з попкорном тут
Додано: Чет 16 вер, 2021 11:03
Re: Альфа-Банк
Вот только сейчас пришло обновление 1.6.3 (128) с возможностью заказа хамелеона (час назад еще не было доступно). Вот только теперь для активации нужно ждать, пока передадут данные в налоговую (ФОП).
Додано: Чет 16 вер, 2021 11:04
Полухамелеон
И, как по ней в аэропорт проходить? Просто, показываешь карту - и все? Или, надо с нее чего-то платить?
И, на почту бесплатно пластик заказывать?
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