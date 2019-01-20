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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 977297739774977597769777>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:40

  Striker написав:1. Если у меня 3 кредитки, то Хамелеон светит только без кредлимита?
2. Можно ли как-то закрыть лишнюю кредитку (Red Cash :cry:) через перс. мена (вумен) или через чат?


через чат быстро закрывается, но вот в отделении говорят что 45 дней чтобы кредлимит на хамон дали нужно ждать, я попробую сегодня, пермен говорила - пишите, если не дадут, но, думаю, повторит про 45 дней по итогу ))
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:46

Re: Альфа-Банк

Я вот заметил, что когда на карту Альфы переводишь с Моно (p2p), то с недавнего времени "Дата операции" и "Дата проводки" в МАБ сразу одинаковые. Раньше там было "Блокування" до проводки. Значит ли это, что Альфа не требует "отлеживания" денег до проводки?
archvile
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:48

  hv написав:Знайшов дивний баг в додатках, і старому, і новому.

Якщо виникає технічний овердрафт (в мене було на 70 копійок через комісію за конвертацію по Уберу) по дебетній картці, неможливо перекинути з Дохідного сейфу на основний рахунок. Добре, що якраз прийшла зарплата, а інакше була б проблема.

Прошу представників банку звернути увагу.

Про це знаємо, виправимо. А до цього зняти кошти можна через веб-версію
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:48

Хамелеон

А чего хамелеон без лимит добавился? Это уже все, или подтянется потом?
wig
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:53

  wig написав:А чего хамелеон без лимит добавился? Это уже все, или подтянется потом?

Тепер дебетова карта, ліміт вже не буде встановлюватись
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:54

Re: Альфа-Банк

  cohan написав:вот в отделении говорят что 45 дней чтобы кредлимит на хамон дали нужно ждать
Мне в отделении менеджер сообщили, что можно пробовать через 5 дней.

  cohan написав:пермен говорила - пишите, если не дадут
Может она подаст заявку на кредитный комитет.

  Alfa_Bank написав:Тепер дебетова карта, ліміт вже не буде встановлюватись
Даже самому нельзя установить?

А зачем тогда эта опция оформления с кредитным лимитом или без, если карта с нулевым лимитом приравнена к дебетовой без возможности повышения?
Востаннє редагувалось MASolomko в Чет 16 вер, 2021 10:56, всього редагувалось 1 раз.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:54

  Alfa_Bank написав:
  wig написав:А чего хамелеон без лимит добавился? Это уже все, или подтянется потом?

Тепер дебетова карта, ліміт вже не буде встановлюватись

Никому и никогда? В чем же смысл бесконечного льготного периода?
wig
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:03

  wig написав:
  Alfa_Bank написав:
  wig написав:А чего хамелеон без лимит добавился? Это уже все, или подтянется потом?

Тепер дебетова карта, ліміт вже не буде встановлюватись

Никому и никогда? В чем же смысл бесконечного льготного периода?


Ахахах...міняють правила гри в процесі гри :mrgreen:
Почекаю пару днів...поспостерігаю з попкорном тут :mrgreen:
lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:03

Re: Альфа-Банк

Вот только сейчас пришло обновление 1.6.3 (128) с возможностью заказа хамелеона (час назад еще не было доступно). Вот только теперь для активации нужно ждать, пока передадут данные в налоговую (ФОП).
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:04

Полухамелеон

И, как по ней в аэропорт проходить? Просто, показываешь карту - и все? Или, надо с нее чего-то платить?
И, на почту бесплатно пластик заказывать?
wig
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