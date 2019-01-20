cohan написав:вот в отделении говорят что 45 дней чтобы кредлимит на хамон дали нужно ждать
Мне в отделении менеджер сообщили, что можно пробовать через 5 дней.
cohan написав:пермен говорила - пишите, если не дадут
Может она подаст заявку на кредитный комитет.
Alfa_Bank написав:Тепер дебетова карта, ліміт вже не буде встановлюватись
Даже самому нельзя установить?
А зачем тогда эта опция оформления с кредитным лимитом или без, если карта с нулевым лимитом приравнена к дебетовой без возможности повышения?
Ви подаєте заявку на кред. ліміт, як і по звичайному кредитному продукту. Просто це дебетово-кредитна карта, тому якщо ліміт не погоджено випускається дебетова карта без ліміту. Якби була тільки кредитка, то була б відмова і карта не оформилась.
wig написав:И, как по ней в аэропорт проходить? Просто, показываешь карту - и все? Или, надо с нее чего-то платить?
В аэропорты пускают и без карт
А если интересуют бизнес-залы и прочие сервисы, то принцип по идее такой же, как и по другим картам. Для прохода в залы Lounge Key можно зарегистрироваться в их приложении на эту карту и ходить по QR-коду без наличия самой карты. Траты нужны (но первый визит без проверки трат), детали по бизнес-залам здесь - https://www.visa.com.ua/ru_UA/pay-with- ... .html.html.
Коллеги а есть у кого сегодня успещный кейс открытия хам.она с лимитом? Открыл и себе и супруге - у обоих нулевки. И у нее и у меня только по одной аллыной кредитке - у нее еще макс2.0 у меу рэд. Да лимиты у обоих там большие >75k. Но чего-то я подозреваю что Vorlon напрасно ждет 1-го числа Алла к старым клиентам похоже проявляет антилояльность. Зы. Ну и нельзя не отметить появление в новой аппке множества глюков. Ой чтото пошло не так словил уже раз по 10 на каждом акке. Установить информирование не удалось - после нескольки что-то пошло не так переключатель и вовсе перестал переключаться. Уважаемый представитель подскадите вот на поркуа такое людям выставлять на обозрение? И это ваши смузохлебы месяц имели чтобы подготовится и оттестить. И все как всегда... . За такую зрень я не знаю какие должны быть сорри бонусы причем каждому из миллиона пользователей этого сенсового барахла