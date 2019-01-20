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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 97739774977597769777>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:07

  MASolomko написав:
  cohan написав:вот в отделении говорят что 45 дней чтобы кредлимит на хамон дали нужно ждать
Мне в отделении менеджер сообщили, что можно пробовать через 5 дней.

  cohan написав:пермен говорила - пишите, если не дадут
Может она подаст заявку на кредитный комитет.

  Alfa_Bank написав:Тепер дебетова карта, ліміт вже не буде встановлюватись
Даже самому нельзя установить?

А зачем тогда эта опция оформления с кредитным лимитом или без, если карта с нулевым лимитом приравнена к дебетовой без возможности повышения?


Ви подаєте заявку на кред. ліміт, як і по звичайному кредитному продукту. Просто це дебетово-кредитна карта, тому якщо ліміт не погоджено випускається дебетова карта без ліміту. Якби була тільки кредитка, то була б відмова і карта не оформилась.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:10

Re: Альфа-Банк

  wig написав:И, как по ней в аэропорт проходить? Просто, показываешь карту - и все? Или, надо с нее чего-то платить?

В аэропорты пускают и без карт :)

А если интересуют бизнес-залы и прочие сервисы, то принцип по идее такой же, как и по другим картам. Для прохода в залы Lounge Key можно зарегистрироваться в их приложении на эту карту и ходить по QR-коду без наличия самой карты. Траты нужны (но первый визит без проверки трат), детали по бизнес-залам здесь - https://www.visa.com.ua/ru_UA/pay-with- ... .html.html.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:16

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Ви подаєте заявку на кред. ліміт, як і по звичайному кредитному продукту.

Куда нести подавать? Сенс ничего не спрашивал.

Кстати, после Хамелеонного обновления, SS-App стало глючить в 10 раз чаще. "Что-то пошло не так", даже если ничего не делать, а просто смотреть в экран.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:16

  wig написав:И, как по ней в аэропорт проходить? Просто, показываешь карту - и все? Или, надо с нее чего-то платить?
И, на почту бесплатно пластик заказывать?

В Sensi є тарифи по Хамелеону і там пише що потрібно зробити трати по карті на 5000грн. за 30 +5 днів до вильоту.

Плюс знов ж таки....в тарифах чітко прописано про 1% кешбеку за поповнення Хамелеону.
Якщо то строкова акція, то якого дзена таку плюшку-заманушку прописувати у тарифах ? :evil:
lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:21

  Striker написав:1. Если у меня 3 кредитки, то Хамелеон светит только без кредлимита?
2. Можно ли как-то закрыть лишнюю кредитку (Red Cash :cry:) через перс. мена (вумен) или через чат?

У меня 3 кредитки, Хамелеон с лимитом
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:23

  Faceless написав:
  Striker написав:1. Если у меня 3 кредитки, то Хамелеон светит только без кредлимита?
2. Можно ли как-то закрыть лишнюю кредитку (Red Cash :cry:) через перс. мена (вумен) или через чат?

У меня 3 кредитки, Хамелеон с лимитом

А в SS где-то надо было ставить галку, что нужен лимит? А то у меня экран 5.5 всего, может где то за экраном оно, таки и спрашивало?
wig
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:25

Коллеги а есть у кого сегодня успещный кейс открытия хам.она с лимитом? Открыл и себе и супруге - у обоих нулевки. И у нее и у меня только по одной аллыной кредитке - у нее еще макс2.0 у меу рэд. Да лимиты у обоих там большие >75k. Но чего-то я подозреваю что Vorlon напрасно ждет 1-го числа Алла к старым клиентам похоже проявляет антилояльность.
Зы. Ну и нельзя не отметить появление в новой аппке множества глюков. Ой чтото пошло не так словил уже раз по 10 на каждом акке. Установить информирование не удалось - после нескольки что-то пошло не так переключатель и вовсе перестал переключаться.
Уважаемый представитель подскадите вот на поркуа такое людям выставлять на обозрение? И это ваши смузохлебы месяц имели чтобы подготовится и оттестить. И все как всегда... :(. За такую зрень я не знаю какие должны быть сорри бонусы причем каждому из миллиона пользователей этого сенсового барахла :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:26

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Якби була тільки кредитка, то була б відмова і карта не оформилась.
Ну я уже картину представил. 27 августа отказ а оформлении кредитки, а 6 сентября по RED увеличивают кредитный лимит :D

Реальный кейс, только вместо отказа выдали дебетку.
Думал лимит по ней можно активировать, а она <не знаю, как нормальными словами назвать>.

Сколько времени должно пройти, чтобы закрыть дебетового Хамелеона и пытаться оформить кредитного?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:26

  lov2108 написав:Якщо то строкова акція, то якого дзена таку плюшку-заманушку прописувати у тарифах ? :evil:

С самого начала было известно, что эта акция проводится до 30.09.2021. В пдф-тарифах этого бонуса нет. Или вы о других тарифах?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:29

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Уважаемый представитель подскадите вот на поркуа такое людям выставлять на обозрение?

По правде говоря, после смены представителя, вообще сложно бывает понять смысл ответов. Это какая-то пикировка?
wig
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