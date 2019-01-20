Striker написав:1. Если у меня 3 кредитки, то Хамелеон светит только без кредлимита? 2. Можно ли как-то закрыть лишнюю кредитку (Red Cash ) через перс. мена (вумен) или через чат?
У меня 3 кредитки, Хамелеон с лимитом
А в SS где-то надо было ставить галку, что нужен лимит? А то у меня экран 5.5 всего, может где то за экраном оно, таки и спрашивало?
Ничего ставить не надо. Я когда открывал - несколько раз пытался понять где лимит - доходил до подтверждения и возвращался назад. Потом увидел - при самом первом нажатии кнопы - на долю секунды появляется надпись "кредитный лимит". Я так понимаю по идее смузохлебов в этот момент аппка должна проводить скоринг. Может конечно и проводит, но доли секунды, что по мне что по супруге - итог одинаков - ноль. Что ж значит пойдём длинным путем - пока потестим карты в лаунже - а в октябре будем закрывать и пытаттся переоткрывать через персмена
Flamingo написав:Коллеги а есть у кого сегодня успещный кейс открытия хам.она с лимитом?
Да, 20 минут назад открыли с 30к. Есть RED с лимитом под 200к.
Flamingo написав:Ничего ставить не надо. Я когда открывал - несколько раз пытался понять где лимит - доходил до подтверждения и возвращался назад. Потом увидел - при самом первом нажатии кнопы - на долю секунды появляется надпись "кредитный лимит".
Возможности для самостоятельного указания лимита тоже не видел, но установленный кредитный лимит отображался сразу же непосредственно под картой еще до подтверждения заказа карты.
Востаннє редагувалось ingtrans в Чет 16 вер, 2021 11:33, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo написав:Потом увидел - при самом первом нажатии кнопы - на долю секунды появляется надпись "кредитный лимит". Я так понимаю по идее смузохлебов в этот момент аппка должна проводить скоринг.
Тогда понятно всё. Апка глючит, даже если на нее просто смотреть. А, скоринг вообще не проводился, и как результат пустая карта у кучи уважаемых форумчан, с депозитами, персменами и многотысячными лимитами по традиционным картам той же Альфы.
Flamingo написав:Ничего ставить не надо. Я когда открывал - несколько раз пытался понять где лимит - доходил до подтверждения и возвращался назад. Потом увидел - при самом первом нажатии кнопы - на долю секунды появляется надпись "кредитный лимит". Я так понимаю по идее смузохлебов в этот момент аппка должна проводить скоринг. Может конечно и проводит, но доли секунды, что по мне что по супруге - итог одинаков - ноль. Что ж значит пойдём длинным путем - пока потестим карты в лаунже - а в октябре будем закрывать и пытаттся переоткрывать через персмена
Чи вірно я розумію, що відкривши Хамелеона 20.09 я зможу 18.10 без виконання умов VISA по тратам безкоштовно запакувати валізу в аеропорту та зайти в Лаунжзону та випити віскаря ? Одноразово. Наче так я зрозумів правила VISA Lounge Key/
lov2108 написав:Наче так я зрозумів правила VISA Lounge Key/
Есть 2 альтернативных трактования правил. Буквально на днях спорили с Flamingo на эту тему Мое понимание основано на фразе "Первая попытка использования любого из сервисов в аэропорту будет совершена без проверки на соответствие требованиям относительно расходов (независимо от того, когда она была совершена)" с сайта Visa и ответа консьержа Visa на мой вопрос об условиях.
Flamingo написав:Ничего ставить не надо. Я когда открывал - несколько раз пытался понять где лимит - доходил до подтверждения и возвращался назад. Потом увидел - при самом первом нажатии кнопы - на долю секунды появляется надпись "кредитный лимит". Я так понимаю по идее смузохлебов в этот момент аппка должна проводить скоринг. Может конечно и проводит, но доли секунды, что по мне что по супруге - итог одинаков - ноль. Что ж значит пойдём длинным путем - пока потестим карты в лаунже - а в октябре будем закрывать и пытаттся переоткрывать через персмена
Чи вірно я розумію, що відкривши Хамелеона 20.09 я зможу 18.10 без виконання умов VISA по тратам безкоштовно запакувати валізу в аеропорту та зайти в Лаунжзону та випити віскаря ? Одноразово. Наче так я зрозумів правила VISA Lounge Key/
Вы сможете 1 раз пройти в лаунж точно, на счёт упаковки багажа, не подскажу