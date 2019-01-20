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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9774977597769777

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:46

  MASolomko написав:lov2108, скорее всего, или запаковать, или зайти в Лаунж-зону. Это лучше спросить у поддержки Visa.

Не не не. И запаковать и зайти. Я это тестил на других картах. Первая попытка получения каждого аэропортового сервиса бесплатна и без контрольна по тратам. По крайней мере в течение первых 30 дней после получения карты (дольше не тестил, но бытует мнение что и вообще первое посещение по карте бесплатно без контроля оплаты и привязки к сроку выпуска карты). Только надо иметь в виду что по наполняемости услуг лаунжи бывают самыми разными - в некоторых бывает что нет не то что вискаря, а и алкоголя ваапЧе (не Украина). ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:47

Re: Альфа-Банк

Вот интересно, в течение 30 минут после оформления хамелеона мне предложили повысить кредитный лимит в одном банке и кредит наличными в другому. Не уверен, что оформление хамелеона и эти предложения связаны, но очень похоже на то - предложения поступили с разницей по времени буквально 5 минут.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:49

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Не не не. И запаковать и зайти.

Да, и этот момент подтверждали в консьерже Visa.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:49

как призвать Хамелеона?
у меня толко светит в "замовити картку" или РЕД или Вайт...
где Вы находите того хамелеона?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:49

  ingtrans написав:Вот интересно, в течение 30 минут после оформления хамелеона мне предложили повысить кредитный лимит в одном банке и кредит наличными в другому. Не уверен, что оформление хамелеона и эти предложения связаны, но очень похоже на то - предложения поступили с разницей по времени буквально 5 минут.

Интересно - были ли запросы в БКИ? Лично я досрочно гашу в этом месяце все свои кредитки - готовлюсь, так сказать :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:51

  костас написав:
  Oktawa написав:Не совсем понятно с бонусом 1% за пополнение хамелеона. Считала, что это отдельно от акционного сенсацейного бонуса, но в чате ответили: «це фактично він і є» И на мой вопрос о возможности получения этого бонуса или кешбека, если максимальный бонус 500 кешью уже использован в этом месяце за пополнение дебетной карты, ответили отрицательно. Может этот вопрос уже поднимался, есть ли где-то официальные правила?


Добрый день.
Подскажите с каких карт без комиссии банка можно переводить в сенсе?
Есть тас, пумб, абанк, форвард, моно.

Можно в личку.

Заранее благодарен.

В рамках этой акции я тянула с Форварда в приложении сенс через функцию пополнить карту. Там в приложении сенс в акциях в разделе сенсацейный бонус есть подробная инструкция.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:51

  ingtrans написав:Вот интересно, в течение 30 минут после оформления хамелеона мне предложили повысить кредитный лимит в одном банке и кредит наличными в другому. Не уверен, что оформление хамелеона и эти предложения связаны, но очень похоже на то - предложения поступили с разницей по времени буквально 5 минут.

У банков в бюро кредитных историй есть чтото типа подписки- мониторинга на вашу учетку. Как только другой банк смотрел вашу историю по вашей заявке - им поступает сообщение что ingtrans интересовался кредлимитом и если у тех других банков по вам нормальная картина - они и присылают вам свои предложения. Хуже когда такая подписка есть у МФО и они начинают бомбить вас своимиизвонками и смсками. Мне както в течение 30 минут посиупило 8 звонков и 12 смсок :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:52

  uaprofi написав:как призвать Хамелеона?
у меня толко светит в "замовити картку" или РЕД или Вайт...
где Вы находите того хамелеона?
обновите сенса - кнопа и появится
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:58

  Flamingo написав:Коллеги а есть у кого сегодня успещный кейс открытия хам.она с лимитом? Открыл и себе и супруге - у обоих нулевки. И у нее и у меня только по одной аллыной кредитке - у нее еще макс2.0 у меу рэд. Да лимиты у обоих там большие >75k. Но чего-то я подозреваю что Vorlon напрасно ждет 1-го числа Алла к старым клиентам похоже проявляет антилояльность.
Зы. Ну и нельзя не отметить появление в новой аппке множества глюков. Ой чтото пошло не так словил уже раз по 10 на каждом акке. Установить информирование не удалось - после нескольки что-то пошло не так переключатель и вовсе перестал переключаться.
Уважаемый представитель подскадите вот на поркуа такое людям выставлять на обозрение? И это ваши смузохлебы месяц имели чтобы подготовится и оттестить. И все как всегда... :(. За такую зрень я не знаю какие должны быть сорри бонусы причем каждому из миллиона пользователей этого сенсового барахла :(

Да, есть. Я сегодня открыла цифровую карту хамелеон с кредлимитом 30000, хотя у меня на кредитке максимум огромный кредлимит.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:00

  Stringer написав:Вы сможете 1 раз пройти в лаунж точно, на счёт упаковки багажа, не подскажу

Вот никогда не понимал, почему багаж нужно паковать в аэропорту, да ещё и привлекать к этому делу посторонних людей. Но больше всего мне интересно, как этот неупакованный багаж доносят до аэропорта? Россыпью по карманам и в авоське? Когда я летал, багаж паковался и взвешивался дома (лимиты же). Какое там, блин, упаковка в аэропорту?
M-Audio
 
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