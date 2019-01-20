Flamingo написав:

Коллеги а есть у кого сегодня успещный кейс открытия хам.она с лимитом? Открыл и себе и супруге - у обоих нулевки. И у нее и у меня только по одной аллыной кредитке - у нее еще макс2.0 у меу рэд. Да лимиты у обоих там большие >75k. Но чего-то я подозреваю что Vorlon напрасно ждет 1-го числа Алла к старым клиентам похоже проявляет антилояльность.Зы. Ну и нельзя не отметить появление в новой аппке множества глюков. Ой чтото пошло не так словил уже раз по 10 на каждом акке. Установить информирование не удалось - после нескольки что-то пошло не так переключатель и вовсе перестал переключаться.Уважаемый представитель подскадите вот на поркуа такое людям выставлять на обозрение? И это ваши смузохлебы месяц имели чтобы подготовится и оттестить. И все как всегда.... За такую зрень я не знаю какие должны быть сорри бонусы причем каждому из миллиона пользователей этого сенсового барахла