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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 вер, 2021 11:46
MASolomko написав:
lov2108, скорее всего, или запаковать, или зайти в Лаунж-зону. Это лучше спросить у поддержки Visa.
Не не не. И запаковать и зайти. Я это тестил на других картах. Первая попытка получения каждого аэропортового сервиса бесплатна и без контрольна по тратам. По крайней мере в течение первых 30 дней после получения карты (дольше не тестил, но бытует мнение что и вообще первое посещение по карте бесплатно без контроля оплаты и привязки к сроку выпуска карты). Только надо иметь в виду что по наполняемости услуг лаунжи бывают самыми разными - в некоторых бывает что нет не то что вискаря, а и алкоголя ваапЧе (не Украина).
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Додано: Чет 16 вер, 2021 11:47
Вот интересно, в течение 30 минут после оформления хамелеона мне предложили повысить кредитный лимит в одном банке и кредит наличными в другому. Не уверен, что оформление хамелеона и эти предложения связаны, но очень похоже на то - предложения поступили с разницей по времени буквально 5 минут.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 11:49
Flamingo написав:
Не не не. И запаковать и зайти.
Да, и этот момент подтверждали в консьерже Visa.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 11:49
как призвать Хамелеона?
у меня толко светит в "замовити картку" или РЕД или Вайт...
где Вы находите того хамелеона?
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Додано: Чет 16 вер, 2021 11:49
ingtrans написав:
Вот интересно, в течение 30 минут после оформления хамелеона мне предложили повысить кредитный лимит в одном банке и кредит наличными в другому. Не уверен, что оформление хамелеона и эти предложения связаны, но очень похоже на то - предложения поступили с разницей по времени буквально 5 минут.
Интересно - были ли запросы в БКИ? Лично я досрочно гашу в этом месяце все свои кредитки - готовлюсь, так сказать
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Додано: Чет 16 вер, 2021 11:51
костас написав: Oktawa написав:
Не совсем понятно с бонусом 1% за пополнение хамелеона. Считала, что это отдельно от акционного сенсацейного бонуса, но в чате ответили: «це фактично він і є» И на мой вопрос о возможности получения этого бонуса или кешбека, если максимальный бонус 500 кешью уже использован в этом месяце за пополнение дебетной карты, ответили отрицательно. Может этот вопрос уже поднимался, есть ли где-то официальные правила?
Добрый день.
Подскажите с каких карт без комиссии банка можно переводить в сенсе?
Есть тас, пумб, абанк, форвард, моно.
Можно в личку.
Заранее благодарен.
В рамках этой акции я тянула с Форварда в приложении сенс через функцию пополнить карту. Там в приложении сенс в акциях в разделе сенсацейный бонус есть подробная инструкция.
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Oktawa
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Додано: Чет 16 вер, 2021 11:51
ingtrans написав:
Вот интересно, в течение 30 минут после оформления хамелеона мне предложили повысить кредитный лимит в одном банке и кредит наличными в другому. Не уверен, что оформление хамелеона и эти предложения связаны, но очень похоже на то - предложения поступили с разницей по времени буквально 5 минут.
У банков в бюро кредитных историй есть чтото типа подписки- мониторинга на вашу учетку. Как только другой банк смотрел вашу историю по вашей заявке - им поступает сообщение что ingtrans интересовался кредлимитом и если у тех других банков по вам нормальная картина - они и присылают вам свои предложения. Хуже когда такая подписка есть у МФО и они начинают бомбить вас своимиизвонками и смсками. Мне както в течение 30 минут посиупило 8 звонков и 12 смсок
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Додано: Чет 16 вер, 2021 11:52
uaprofi написав:
как призвать Хамелеона?
у меня толко светит в "замовити картку" или РЕД или Вайт...
где Вы находите того хамелеона?
обновите сенса - кнопа и появится
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Додано: Чет 16 вер, 2021 11:58
Flamingo написав:
Коллеги а есть у кого сегодня успещный кейс открытия хам.она с лимитом? Открыл и себе и супруге - у обоих нулевки. И у нее и у меня только по одной аллыной кредитке - у нее еще макс2.0 у меу рэд. Да лимиты у обоих там большие >75k. Но чего-то я подозреваю что Vorlon напрасно ждет 1-го числа Алла к старым клиентам похоже проявляет антилояльность.
Зы. Ну и нельзя не отметить появление в новой аппке множества глюков. Ой чтото пошло не так словил уже раз по 10 на каждом акке. Установить информирование не удалось - после нескольки что-то пошло не так переключатель и вовсе перестал переключаться.
Уважаемый представитель подскадите вот на поркуа такое людям выставлять на обозрение? И это ваши смузохлебы месяц имели чтобы подготовится и оттестить. И все как всегда...
. За такую зрень я не знаю какие должны быть сорри бонусы причем каждому из миллиона пользователей этого сенсового барахла
Да, есть. Я сегодня открыла цифровую карту хамелеон с кредлимитом 30000, хотя у меня на кредитке максимум огромный кредлимит.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 12:00
Stringer написав:
Вы сможете 1 раз пройти в лаунж точно, на счёт упаковки багажа, не подскажу
Вот никогда не понимал, почему багаж нужно паковать в аэропорту, да ещё и привлекать к этому делу посторонних людей. Но больше всего мне интересно, как этот неупакованный багаж доносят до аэропорта? Россыпью по карманам и в авоське? Когда я летал, багаж паковался и взвешивался дома (лимиты же). Какое там, блин, упаковка в аэропорту?
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